به گزارش تابناک به نقل از اعتماد، عماد جعفری، کارشناس بازار خودرو درباره روند قیمتها در بازار خودرو توضیح داد: قیمت خودروها این روزها به شکل عجیب و غریبی بالا رفته است، ولی این وضعیت چندان غیرعادی نیست. یکی از دلایل اصلی، افزایش چشمگیر قیمت طلاست که باعث شده خریداران و فروشندگان، خودروهای کارکرده داخلی را خرید و فروش کنند، اما بازار خودرو همچنان پرالتهاب و پرتقاضا نیست.
او ادامه داد: خیلیها دیگر دنبال خرید خودرو برای سرمایهگذاری نیستند، زیرا بازار طلا و ارز بازدهی سریعتر و نقدشوندگی بالاتری دارد. به همین دلیل مردم ترجیح میدهند سرمایهشان را در بازار طلا و سکه بگذارند.
جعفری با اشاره به تردید خریداران گفت: حتی کسانی که مصرفکننده واقعی خودرو هستند، دست نگه داشتهاند؛ زیرا اخبار ضد و نقیض زیادی درباره قیمت ارز و طلا شنیده میشود و هر لحظه ممکن است این قیمتها کاهش پیدا کنند. این موضوع بهویژه درباره خودروهای گرانقیمت صادق است.
او تأکید کرد: در این کشور پیشبینی بازار تقریبا غیرممکن است؛ چرا که هر روز بدون دلیل مشخص، تنها با صحبت یک فرد یا گروهی، قیمتها ناگهان بالا یا پایین میرود. شخصا هیچ پیشبینی نسبت به بازار ندارم و تنها میدانم که خرید و فروش در هفته آینده زیاد اتفاق نخواهد افتاد، زیرا خریداران نگران کاهش قیمتها هستند.
این کارشناس افزود: بسیاری از خودروهای موجود با ارز دولتی وارد شدهاند و قیمت واقعی آنها با آنچه دلالان بر اساس نرخ روز ارز تعیین میکنند، متفاوت است. اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند، قیمت خودرو هم بهتبع آن پایین خواهد آمد، چرا که تقاضای جدی در بازار وجود ندارد.