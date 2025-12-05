میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یک پیش‌بینی از بازار خودرو در پایان پاییز ۱۴۰۴

یک کارشناس بازار خودرو درباره افزایش قیمت خودرو طی روزهای اخیر گفت: یکی از دلایل اصلی، افزایش چشمگیر قیمت طلاست که باعث شده خریداران و فروشندگان، خودروهای کارکرده داخلی را خرید و فروش کنند، اما بازار خودرو همچنان پرالتهاب و پرتقاضا نیست.
کد خبر: ۱۳۴۴۱۶۵
| |
1055 بازدید

پیش‌بینی مهم یک کارشناس از بازار خودرو در پایان پاییز ۱۴۰۴/ ریزش سنگین قیمت خودرو چقدر محتمل است؟

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد، عماد جعفری، کارشناس بازار خودرو درباره روند قیمت‌ها در بازار خودرو توضیح داد: قیمت خودروها این روزها به شکل عجیب و غریبی بالا رفته است، ولی این وضعیت چندان غیرعادی نیست. یکی از دلایل اصلی، افزایش چشمگیر قیمت طلاست که باعث شده خریداران و فروشندگان، خودروهای کارکرده داخلی را خرید و فروش کنند، اما بازار خودرو همچنان پرالتهاب و پرتقاضا نیست.

او ادامه داد: خیلی‌ها دیگر دنبال خرید خودرو برای سرمایه‌گذاری نیستند، زیرا بازار طلا و ارز بازدهی سریع‌تر و نقدشوندگی بالاتری دارد. به همین دلیل مردم ترجیح می‌دهند سرمایه‌شان را در بازار طلا و سکه بگذارند.

جعفری با اشاره به تردید خریداران گفت: حتی کسانی که مصرف‌کننده واقعی خودرو هستند، دست نگه داشته‌اند؛ زیرا اخبار ضد و نقیض زیادی درباره قیمت ارز و طلا شنیده می‌شود و هر لحظه ممکن است این قیمت‌ها کاهش پیدا کنند. این موضوع به‌ویژه درباره خودروهای گران‌قیمت صادق است.

او تأکید کرد: در این کشور پیش‌بینی بازار تقریبا غیرممکن است؛ چرا که هر روز بدون دلیل مشخص، تنها با صحبت یک فرد یا گروهی، قیمت‌ها ناگهان بالا یا پایین می‌رود. شخصا هیچ پیش‌بینی نسبت به بازار ندارم و تنها می‌دانم که خرید و فروش در هفته آینده زیاد اتفاق نخواهد افتاد، زیرا خریداران نگران کاهش قیمت‌ها هستند.

این کارشناس افزود: بسیاری از خودروهای موجود با ارز دولتی وارد شده‌اند و قیمت واقعی آنها با آنچه دلالان بر اساس نرخ روز ارز تعیین می‌کنند، متفاوت است. اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند، قیمت خودرو هم به‌تبع آن پایین خواهد آمد، چرا که تقاضای جدی در بازار وجود ندارد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازار خودرو قیمت روز خودرو افزایش قیمت خودرو خودروی ارزان قیمت افزایش قیمت‌ها دلار قیمت دلار قیمت روز دلار بازار طلا و ارز
خط و نشان مدلل برای دولت و سفره مردم/ آقایان دولتی؛ وقت شکست انحصار بازار نهاده است
اردستانی عذرخواهی کرد
محور‌های اصلی استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا؛ کاهش اهمیت خاورمیانه و نگاه خاص به روسیه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
فیلم عروسی مریم مومن و سهیل قاصدی
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
مینو محرز: مردم از خانه بیرون نیایند
آمریکا مادورو را به قطر تبعید می‌کند
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۹۹ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dg5
tabnak.ir/005dg5