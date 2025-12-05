مدارس ایلام هم غیر حضوری شد

به گزارش تابناک، روابطعمومی و امور بینالملل استانداری ایلام در اطلاعیهای از غیرحضوری شدن تمام مدارس دولتی و غیردولتی در تمامی دورههای تحصیلی، کودکستانها و مراکز آموزش غیردولتی دارای مجوز از آموزشوپرورش در استان روز شنبه و یکشنبه 15 و 16 آذرماه خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه و مطابق مصوبه کارگروه سلامت استان که با موافقت کرمی، استاندار ایلام، همراه شده است، بهمنظور صیانت از سلامت دانشآموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، فعالیت آموزشی کلیه مدارس استان در تاریخهای 15 و 16 آذرماه بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
این تصمیم شامل تمامی مقاطع تحصیلی از جمله مهدهای کودک، پیشدبستانی، مدارس استثنایی، ابتدایی و متوسطه اول و دوم بوده و کلاسها در هر دو نوبت صبح و عصر در بستر شاد دایر خواهد بود.
روابطعمومی استانداری از خانوادهها و مدیران مدارس خواست ضمن رعایت توصیههای بهداشتی، همکاری لازم را برای برگزاری کلاسهای غیرحضوری بهعمل آورند.
این تعطیلی شامل تمام موسسات، مراکز آموزشی و آموزشگاه های آزاد خواهد بود و رعایت آن الزامی است.