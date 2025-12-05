قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا در واشنگتن برگزار و تکلیف تیم‌های راه‌یافته به این جام، مشخص شد که ایران در گروه G با بلژیک، مصر و نیوزیلند هم‌گروه شد.

قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا امروز، جمعه ۱۴ آذرماه از ساعت ۱۲ ظهر به وقت شرق آمریکا (ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران) در مرکز هنرهای نمایشی «جان اف کندی» در «واشنگتن دی سی» آغاز شد.

امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نیز در مراسم حضور دارد. همچنین در میان اسطوره‌های دعوت شده به مراسم از سوی فیفا، مهدی مهدوی‌کیا نیز به این مراسم دعوت شده است.

آندره‌آ بوچلی خواننده ایتالیایی اپرا، مهم‌ترین بخش اجرای مراسم هنری بود.

در این مراسم، برای اولین بار فیفا اقدام به اهدای جایزه صلح فیفا کرد و این جایزه را به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اهدا شد.

علاوه بر مراسم‌های مختلف از جمله اجرای زنده موسیقی و اجراهای هنری، لیونل اسکالونی، سرمربی تیم ملی آرژانتین به عنوان قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، کاپ تورنمنت جام جهانی را به سالن قرعه‌کشی آورد.

رؤسای جمهور و نخست وزیران کشورهای کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا گوی‌های کشور خود را به صورت نمادین از گلدان خارج کردند. پیش از قرعه‌کشی جایگاه میزبان‌ها در گروه‌ها مشخص شده بود که مکزیک در گروه A، کانادا در گروه B و آمریکا در گروه D قرار می‌گیرند.

پس از برداشتن نمادین گوی کشورهای میزبان توسط اولین فرد سیاسی کشورهای میزبان، جیانی اینفانتینو به عنوان رئیس فیفا با آنها یک عکس سلفی به یادگار گرفت.

براساس برنامه اعلام شده از سوی فیفا، ۱۲ گروه ۴ تیمی در قرعه‌کشی مشخص می‌شوند. جایگاه تیم‌ها پیش از قرعه‌کشی و بر اساس آخرین رنکینگ فیفا در چهار سطح تعیین شد که جایگاه تیم‌ها در گلدان‌ها به شرح زیر است:

گروه‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا که جایگاه میزبان‌ها در سه گروه A و B و D تعیین شده، به شرح زیر است:

گروه A: مکزیک، کره‌جنوبی، آفریقای جنوبی و پلی‌آف ۴ اروپا

گروه B: کانادا، سوئیس، قطر و پلی‌آف ۱ اروپا

گروه C: برزیل، مراکش، اسکاتلند و هائیتی

گروه D: آمریکا، استرالیا، پاراگوئه و پلی‌آف ۳ اروپا

گروه E: آلمان، اکوادور، ساحل عاج و کوراسائو

گروه F: هلند، ژاپن، تونس و پلی‌آف ۲ اروپا

گروه G: بلژیک، ایران، مصر و نیوزیلند

گروه H: اسپانیا، اروگوئه، عربستان و کیپ‌ورد

گروه I: فرانسه، سنگال، نروژ و پلی‌آف ۲ بین‌قاره‌ای

گروه J: آرژانتین، اتریش، الجزایر و اردن

گروه K: پرتغال، کلمبیا، ازبکستان و پلی‌آف ۱ بین‌قاره‌ای

گروه L: انگلستان، کرواسی، پاناما و غنا

باتوجه به اینکه ایران با دو تیم مکزیک و کانادا هم گروه نشد، بنابراین دیدارهای خود را در آمریکا انجام خواهد داد و باید به این کشور سفر کند. این در حالی است که کشور آمریکا برای قرعه‌کشی جام جهانی به تعدادی از اعضای فدراسیون فوتبال ویزا نداد و این احتمال وجود دارد که در جام جهانی هم اتفاق مشابهی رقم بخورد.

به گزارش تابناک، فیفا قرار است برنامه به‌روزشده مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا را ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه به وقت شرق آمریکا (ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران) اعلام کند.