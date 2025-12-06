سامسونگ طراحی گلکسی اس ۲۶ را فاش کرد

به گزارش تابناک به نقل از زومیت، سامسونگ اوایل سال آینده سری گلکسی S26 را معرفی کند و تاکنون رندرهای معتبر زیادی از این خانواده منتشر شده است. حالا به‌نظر می‌رسد سامسونگ نیز ناخواسته بخشی از طراحی این گوشی‌ها را در نرم‌افزار One UI 8.5 فاش کرده است.

بررسی‌های انجام‌شده روی نسخه‌ی جدید One UI نشان می‌دهد چند رندر از گوشی‌های سری گلکسی S26 در این رابط کاربری وجود دارد. نخستین تصویر به گوشی‌هایی با نام‌های رمز M1 و M2 اشاره دارد و تصویر دوم دستگاهی با نام رمز M3 را نمایش می‌دهد. براساس افشاگری‌های قبلی، نام‌های M1 و M2 به مدل‌های استاندارد گلکسی S26 و گلکسی S26 پلاس مربوط می‌شوند و نام رمز M3 نیز به‌طور گسترده با مدل گلکسی S26 اولترا ارتباط دارد.

به‌نوشته‌ی Androidauthority، رندرهای مربوط به گلکسی S26 و S26 پلاس کاملاً با تصاویر فاش‌شده‌ی قبلی از OnLeaks مطابقت دارد. این یعنی همچنان شاهد آرایش عمودی سه دوربین پشتی در یک جزیره‌ی دوربین یکپارچه هستیم. رندرهای منتسب به گلکسی S26 اولترا نیز همان طراحی افشاشده‌ی قبلی یعنی سه دوربین عمودی در ماژول اصلی و دو سنسور اضافه در کنار محفظه‌ی دوربین را تأیید می‌کنند.

این تنها اطلاعات جدید شناسایی‌شده درباره‌ی سری گلکسی S26 نیست. در روزهای اخیر همچنین نشانه‌هایی از پشتیبانی از شارژ بی‌سیم فوق‌سریع و Super Fast Charging 3.0 در One UI 8.5 کشف شد؛ قابلیتی که احتمالاً نوید شارژ سیمی و بی‌سیم سریع‌تر برای پرچم‌داران آینده‌ی سامسونگ را می‌دهد.