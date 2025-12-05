به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جعفر پناهی، کارگردان مطرح سینمای ایران، در حاشیه جشنواره فیلم مراکش درباره محکومیت خود به حبس توضیح داد: «من فقط یک پاسپورت دارم که آن هم پاسپورت کشورم است و میخواهم آن را حفظ کنم. اگرچه موقعیتی در سختترین سالها به دست آوردم، اما هرگز به ترک کشورم و پناهنده شدن در جای دیگر فکر نکردم.»
وی افزود: «کشور هر کسی بهترین مکان برای زندگی است و اهمیتی ندارد که چه مشکلات و سختیهایی وجود داشته باشد. کشور من جایی است که میتوانم در آن نفس بکشم، جایی که میتوانم بهانهای برای زیستن و قدرتی برای خلق کردن داشته باشم. مشکلاتی که این روزها ایران با آن مواجه است موقتی است، مثل مشکلاتی که هر کشور دیگری ممکن است داشته باشد.»
پناهی همچنین درباره فعالیتهای اخیر خود گفت: «من از سه ماه پیش تاکنون شبانهروز مشغول کار برای کمپین تبلیغاتی اسکار فیلمم هستم و این محکومیت در میانه این مسیر اتفاق افتاده، اما به محض اینکه این کمپین را تمام کنم، به ایران بازمیگردم.»