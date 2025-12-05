مدارس قزوین ۱۵ آذرماه مجازی شدند

به گزارش تابناک، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین اعلام کرد: تمامی مدارس استان فردا شنبه غیر حضوری خواهند بود.جواد حق لطفی اظهار کرد: با توجه به گزارش ایستگاههای سنجش کیفیت هوا مبنی بر افزایش آلودگی در سطح استان و همچنین گزارش دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا و ضرورت قطع زنجیره انتقال بیماری، این کارگروه بار دیگر تصمیمات محدودکنندهای برای سراسر استان اتخاذ کرد. برهمین اساس، تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی، مهدهای کودک و دانشگاههای استان قزوین برای روز شنبه /۱۵ آذرماه/ به صورت غیرحضوری فعالیت میکنند.
به گفته وی، این در حالی است که کارمندان زن شاغل در دستگاههای اجرایی که فرزند زیر ۶ سال دارند، به دلیل تعطیلی مهدهای کودک، فردا دورکار خواهند بود.
وی ضمن هشدار به گروههای حساس، تصریح کرد: کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی باید در شرایط کنونی به طور جدی از حضور در فضاهای باز خودداری کرده و مراقبتهای بهداشتی را با دقت بیشتری رعایت کنند.
جانشین رییس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین با اشاره به اینکه صیانت از سلامت عمومی در صدر اولویتهای مدیریت استان قرار دارد، از شهروندان خواست تا با پرهیز از ترددهای غیرضروری و توجه جدی به توصیههای بهداشتی، در کاهش پیامدهای آلودگی هوا و بیماریهای فصلی ما را همراهی کنند.