آغاز ثبت‌نام زائرین حج تمتع از فردا

مدیر حج و زیارت خراسان رضوی گفت :ثبت‌نام زائرین حج تمتع 1405 از روز شنبه 15 آذرماه آغاز می‌شود که بر این اساس 60 کاروان از خراسان رضوی اعزام می‌شوند.
به گزارش تابناک به نقل از نسنیم،حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی شجاع اظهارکرد: باتوجه به اینکه جلسه ای با هدف برنامه‌ریزی و هماهنگی برای آغاز روند ثبت‌نام زائرین حج تمتع 1405 برگزار شد؛ طبق بخشنامه سازمان از روز شنبه 15 آذرماه ساعت 10 صبح از طریق سامانه ثبت‌نام حج استان به نشانی: MY.haj.ir آغاز می شود.

رئیس حج و زیارت خراسان رضوی گفت: کاروان‌های تخصیصی به استان خراسان رضوی ،امسال 60 کاروان برای خراسان رضوی در نظر گرفته شده که از این تعداد، 53 کاروان ویژه زائرین شیعه و 7 کاروان ویژه زائرین اهل سنت است.

 وی افزود : ظرفیت کل زائرین استان 9 هزار و490 نفر بوده که 8 هزار و320 نفر شیعه و 1 هزار و170دنفر از زائرین اهل سنت خواهند بود.

 حجت الاسلام والمسلمین شجاع تأکید کرد : مدیران کاروان‌ می‌بایست نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف دستورالعمل به زائرین و تسهیل سازی خدمات به ایشان در تمامی مراحل ثبت‌نام اقدام و اهتمام لازم داشته باشند.

 

 
 
