به گزارش تابناک به نقل از نسنیم،حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی شجاع اظهارکرد: باتوجه به اینکه جلسه ای با هدف برنامه‌ریزی و هماهنگی برای آغاز روند ثبت‌نام زائرین حج تمتع 1405 برگزار شد؛ طبق بخشنامه سازمان از روز شنبه 15 آذرماه ساعت 10 صبح از طریق سامانه ثبت‌نام حج استان به نشانی: MY.haj.ir آغاز می شود.

رئیس حج و زیارت خراسان رضوی گفت: کاروان‌های تخصیصی به استان خراسان رضوی ،امسال 60 کاروان برای خراسان رضوی در نظر گرفته شده که از این تعداد، 53 کاروان ویژه زائرین شیعه و 7 کاروان ویژه زائرین اهل سنت است.

وی افزود : ظرفیت کل زائرین استان 9 هزار و490 نفر بوده که 8 هزار و320 نفر شیعه و 1 هزار و170دنفر از زائرین اهل سنت خواهند بود.

حجت الاسلام والمسلمین شجاع تأکید کرد : مدیران کاروان‌ می‌بایست نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف دستورالعمل به زائرین و تسهیل سازی خدمات به ایشان در تمامی مراحل ثبت‌نام اقدام و اهتمام لازم داشته باشند.