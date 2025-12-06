تافی کره ای مینو در خانه بلاحدید

ایزابلا خیر حدید، زادهٔ ۹ اکتبر ۱۹۹۶ مدل امریکایی هلندی-فلسطینی تبار است. او در سال ۲۰۱۶ از سوی Models.com به‌عنوان مدل برگزیدهٔ سال انتخاب شد. تصاویری از خانه بلاحدید را مشاهده می کنید.