عالیشاه: اسم این بازی دربی نبود

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، امید عالیشاه بعد از تساوی صفر - صفر تیم فوتبال پرسپولیس مقابل استقلال در دربی شماره 106، وضعیت ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک را در کیفیت پایین دربی مؤثر دانست.

تساوی پرسپولیس و استقلال در دیداری سرد و بی‌روح

وی بعد از پایان مسابقه در جمع خبرنگاران صحبت کرد که فیلم این اظهارات در زیر آمده است:

* شرمنده هواداران هستیم که نتوانستیم پیروز شویم.

* از مسئولان برگزارکننده مسابقه گلایه داریم. دیداری با هشت هزار تماشاگر و با این چمن را نمی‌توان دربی نامید؛ حتی بازی‌هایی که در تهران برگزار می‌شود.

* مردم و تیم‌های ما شایسته این زمین و استادیوم نیستند. باید بهترین امکانات برای هواداران تأمین شود.

* خیلی باید بهتر از این باشیم تا مقابل تیم‌های بزرگ در جام جهانی آبروداری کنیم.