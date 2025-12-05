عالیشاه: اسم این بازی دربی نبود

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، امید عالیشاه بعد از تساوی صفر - صفر تیم فوتبال پرسپولیس مقابل استقلال در دربی شماره 106، وضعیت ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک را در کیفیت پایین دربی مؤثر دانست.
وی بعد از پایان مسابقه در جمع خبرنگاران صحبت کرد که فیلم این اظهارات در زیر آمده است:
* شرمنده هواداران هستیم که نتوانستیم پیروز شویم.
* از مسئولان برگزارکننده مسابقه گلایه داریم. دیداری با هشت هزار تماشاگر و با این چمن را نمیتوان دربی نامید؛ حتی بازیهایی که در تهران برگزار میشود.
* مردم و تیمهای ما شایسته این زمین و استادیوم نیستند. باید بهترین امکانات برای هواداران تأمین شود.
* خیلی باید بهتر از این باشیم تا مقابل تیمهای بزرگ در جام جهانی آبروداری کنیم.