عذرخواهی اوسمار ویه را از پرسپولیسیها

به گزارش تابناک، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز جمعه ۱۴ آذر با قضاوت سیدوحید کاظمی در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار شد که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

اوسمار ویه را سرمربی پرسپولیس در نشست خبری این دیدار گفت: ابتدای بازی را خوب شروع کردیم و کنترل دست ما بود اما کمی زمان که گذشت بازیکنان تمرکزشان را از دست دادند و استقلال هم که روش بازی اش را بلد است توانست موقعیت‌هایی را روی دروازه ما ایجاد کند.

وی ادامه داد: در نیمه دوم استقلال پرس کرد تیم ما را در زمین ما تحت فشار قرارمان دادند. اگر مدافعان ما کمی جلوتر می‌آمدند این شرایط برای ما ایجاد نشد. همانطور که در اواخر بازی این فرصت‌ها برای ما به وجود آمد اما متأسفانه نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: باید از هواداران عذرخواهی کنم که نتوانستیم انتظاراتشان را برآورده کنیم. سه امتیاز این بازی می‌توانست برای ما خیلی مهم باشد با توجه به شرایطی که در جدول داشتیم. استقلال هم در این دیدار ساختار دفاعی خوبی داشت و با وجود تلاشی که ما داشتیم نتوانستیم نتیجه لازم را بگیریم.

اوسمار در مورد تأثیر مدافعان کناری این تیم در دیدار با استقلال گفت: دلیل خاصی نداشت زمانی که به تیم اضافه شدم بخواهم بازیکن عوض کنم. مدافعان ما در این دیدار نمایش خوبی داشتند و همانطور عمل کردند که از آنها خواسته بودیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد میزبانی این دیدار نیز گفت: درست است که عنوان میزبانی برای ما بود اما این زمین ما نبود. این سومین بازی من در بازگشت به پرسپولیس بود که توانستیم از ۹ امتیاز ممکن ۷ امتیاز را بگیریم. تلاش می‌کنیم در ادامه هم شرایط بهتری داشته باشیم.