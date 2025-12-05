میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عذرخواهی اوسمار ویه را از پرسپولیسیها

اوسمار ویه را سرمربی پرسپولیس در نشست خبری بعد از دربی گفت: ابتدای بازی را خوب شروع کردیم و کنترل دست ما بود اما کمی زمان که گذشت بازیکنان تمرکزشان را از دست دادند
کد خبر: ۱۳۴۴۱۳۴
| |
1203 بازدید

اوسمار: از هواداران پرسپولیس عذرخواهی می کنم | این زمین ما نبود!

به گزارش تابناک، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز جمعه ۱۴ آذر با قضاوت سیدوحید کاظمی در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار شد که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

اوسمار ویه را سرمربی پرسپولیس در نشست خبری این دیدار گفت: ابتدای بازی را خوب شروع کردیم و کنترل دست ما بود اما کمی زمان که گذشت بازیکنان تمرکزشان را از دست دادند و استقلال هم که روش بازی اش را بلد است توانست موقعیت‌هایی را روی دروازه ما ایجاد کند.

وی ادامه داد: در نیمه دوم استقلال پرس کرد تیم ما را در زمین ما تحت فشار قرارمان دادند. اگر مدافعان ما کمی جلوتر می‌آمدند این شرایط برای ما ایجاد نشد. همانطور که در اواخر بازی این فرصت‌ها برای ما به وجود آمد اما متأسفانه نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: باید از هواداران عذرخواهی کنم که نتوانستیم انتظاراتشان را برآورده کنیم. سه امتیاز این بازی می‌توانست برای ما خیلی مهم باشد با توجه به شرایطی که در جدول داشتیم. استقلال هم در این دیدار ساختار دفاعی خوبی داشت و با وجود تلاشی که ما داشتیم نتوانستیم نتیجه لازم را بگیریم.

اوسمار در مورد تأثیر مدافعان کناری این تیم در دیدار با استقلال گفت: دلیل خاصی نداشت زمانی که به تیم اضافه شدم بخواهم بازیکن عوض کنم. مدافعان ما در این دیدار نمایش خوبی داشتند و همانطور عمل کردند که از آنها خواسته بودیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد میزبانی این دیدار نیز گفت: درست است که عنوان میزبانی برای ما بود اما این زمین ما نبود. این سومین بازی من در بازگشت به پرسپولیس بود که توانستیم از ۹ امتیاز ممکن ۷ امتیاز را بگیریم. تلاش می‌کنیم در ادامه هم شرایط بهتری داشته باشیم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پرسپولیس اوسمار ویه‌را عذرخواهی دربی
خط و نشان مدلل برای دولت و سفره مردم/ آقایان دولتی؛ وقت شکست انحصار بازار نهاده است
اردستانی عذرخواهی کرد
محور‌های اصلی استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا؛ کاهش اهمیت خاورمیانه و نگاه خاص به روسیه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
فیلم عروسی مریم مومن و سهیل قاصدی
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
مینو محرز: مردم از خانه بیرون نیایند
آمریکا مادورو را به قطر تبعید می‌کند
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۹۹ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dfa
tabnak.ir/005dfa