خبر وزیر برای فرهنگیان بازنشسته ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

به گزارش تابناک، بازنشستگان ۴۰۱ و ۴۰۲ مطالبات مالی بابت اصلاح احکام رتبه‌ بندی دارند که روند خود را طی می‌کند.وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه معوقات فرهنگیان پرداخت شده است، ادامه داد: هم‌ اکنون بازنشستگان سال‌ های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مطالبات مالی بابت اصلاح احکام رتبه‌ بندی دارند که در حال طی کردن روند خود است.

کاظمی بیان کرد: معلمان غیررسمی نیز در آزمون استخدامی ماده ۲۸ آموزش و پرورش دارای امتیاز ویژه هستند که با تلاش خود می‌ توانند در این آزمون قبول شوند.

وی اضافه کرد: فراهم شدن تسهیلات و تقلیل ساعت کاری به ۳۰ ساعت در هفته از دیگر امتیازات معلمان غیررسمی است که امیدواریم علاوه بر فعالیت مؤثر در وضعیت کنونی خود، جذب وزارت آموزش و پرورش شوند.