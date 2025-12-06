میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا نباید خودروی آبی‌رنگ بخریم؟

نتایج چند مطالعه در آمریکا نشان می‌دهد که رنگ آبی می‌تواند باعث افت شدید ارزش خودرو در سال‌های نخست مالکیت شود.
کد خبر: ۱۳۴۴۱۳۰
| |
562 بازدید

چرا نباید هیچوقت خودروی آبی‌رنگ بخریم؟ /رسانه امریکایی پاسخ داد

به گزارش تابناک به نقل از ایندیپندنت، برخی خریداران خودرو وانمود می‌کنند که رنگ خودرو برایشان اهمیتی ندارد، اما واقعیت این است که رنگ، نحوه برداشت دیگران از خودرو و در نهایت مبلغی را که حاضرند برای خرید آن بپردازند تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به عبارت دیگر، رنگ خودرو در ارزش آن دخیل است؛ اگر چنین نبود، شرکت‌هایی مثل تسلا برای برخی رنگ‌ها مبلغ بیشتری دریافت نمی‌کردند. این موضوع همچنین به این معناست که رنگ می‌تواند سرعت کاهش ارزش خودرو را تشدید یا تعدیل کند و اگر به دنبال بیشترین ارزش فروش مجدد هستید، باید در انتخاب رنگ نیز استراتژیک عمل کنید.

تحلیل iSeeCars در سال ۲۰۲۴ که بیش از ۲۰ میلیون خودروی فروخته‌شده در آمریکا (مدل‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۳) از ژانویه ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۴ را بررسی کرده، نشان می‌دهد که خودروهای آبی پنجمین رنگ پرخرید هستند.

سفید (۲۷.۶ درصد)، مشکی (۲۲ درصد)، خاکستری (۲۱.۳ درصد) و نقره‌ای (۹.۱ درصد). با این حال، آبی بالاتر از قرمز و چندین رنگ دیگر قرار گرفته است.

یافته‌های جدید مطالعات موسسه فناوری  NexusMedia حاکی از افت شدید ارزش خودروهای برقی است. داده‌ها نشان می‌دهد یکی از بدترین نمونه‌ها، خودروهای برقی آبی هستند که ممکن است طی پنج سال بیش از ۵۰ درصد ارزش خود را از دست بدهند.

برای مثال، مدل Y آبی تسلا ۵۰.۴ درصد کاهش ارزش داشته، درحالی‌که مدل‌های قرمز فقط ۳.۲ درصد و مدل‌های سفید تنها ۰.۸ درصد افت قیمت ثبت کرده‌اند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
خط و نشان مدلل برای دولت و سفره مردم/ آقایان دولتی؛ وقت شکست انحصار بازار نهاده است
اردستانی عذرخواهی کرد
محور‌های اصلی استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا؛ کاهش اهمیت خاورمیانه و نگاه خاص به روسیه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
پوشش خبرساز ژیلا صادقی در یک مراسم
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
فیلم عروسی مریم مومن و سهیل قاصدی
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
مینو محرز: مردم از خانه بیرون نیایند
آمریکا مادورو را به قطر تبعید می‌کند
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۹۹ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dfW
tabnak.ir/005dfW