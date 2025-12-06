به گزارش تابناک به نقل از ایندیپندنت، برخی خریداران خودرو وانمود می‌کنند که رنگ خودرو برایشان اهمیتی ندارد، اما واقعیت این است که رنگ، نحوه برداشت دیگران از خودرو و در نهایت مبلغی را که حاضرند برای خرید آن بپردازند تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به عبارت دیگر، رنگ خودرو در ارزش آن دخیل است؛ اگر چنین نبود، شرکت‌هایی مثل تسلا برای برخی رنگ‌ها مبلغ بیشتری دریافت نمی‌کردند. این موضوع همچنین به این معناست که رنگ می‌تواند سرعت کاهش ارزش خودرو را تشدید یا تعدیل کند و اگر به دنبال بیشترین ارزش فروش مجدد هستید، باید در انتخاب رنگ نیز استراتژیک عمل کنید.

تحلیل iSeeCars در سال ۲۰۲۴ که بیش از ۲۰ میلیون خودروی فروخته‌شده در آمریکا (مدل‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۳) از ژانویه ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۴ را بررسی کرده، نشان می‌دهد که خودروهای آبی پنجمین رنگ پرخرید هستند.

سفید (۲۷.۶ درصد)، مشکی (۲۲ درصد)، خاکستری (۲۱.۳ درصد) و نقره‌ای (۹.۱ درصد). با این حال، آبی بالاتر از قرمز و چندین رنگ دیگر قرار گرفته است.

یافته‌های جدید مطالعات موسسه فناوری NexusMedia حاکی از افت شدید ارزش خودروهای برقی است. داده‌ها نشان می‌دهد یکی از بدترین نمونه‌ها، خودروهای برقی آبی هستند که ممکن است طی پنج سال بیش از ۵۰ درصد ارزش خود را از دست بدهند.

برای مثال، مدل Y آبی تسلا ۵۰.۴ درصد کاهش ارزش داشته، درحالی‌که مدل‌های قرمز فقط ۳.۲ درصد و مدل‌های سفید تنها ۰.۸ درصد افت قیمت ثبت کرده‌اند.