طلای جهانی در انتظار داده‌های تورم

در بازار سایر فلزات گران‌بها نیز روند نزولی ملایم ادامه داشت؛ هر اونس نقره با ۰.۲ درصد کاهش به ۵۷ دلار و ۲ سنت، پلاتین با ۰.۶ درصد کاهش به ۱۶۳۶ دلار و پالادیوم با ۰.۲ درصد کاهش به ۱۴۴۵ دلار و ۸۷ سنت رسید.
طلای جهانی در انتظار داده‌های تورم/ بازار آرام اما چشم‌ها به فدرال رزرو دوخته شد

به گزارش تابناک به نقل از نبض بورس، بازار طلای جهانی در معاملات اخیر تغییر چندانی نداشت و قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد کاهش به ۴۲۰۳ دلار و ۸۹ سنت رسید، در حالی که معاملات آتی دسامبر با ۰.۲ درصد کاهش به ۴۲۳۳ دلار و ۶۰ سنت رسید. افزایش بازده اوراق خزانه آمریکا و تقویت نسبی دلار، عامل اصلی ثبات نسبی بازار بود.

با وجود کاهش اندک بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله، سرمایه‌گذاران با دقت منتظر انتشار شاخص هزینه‌های مصرف شخصی در آمریکا هستند تا چشم‌انداز سیاست‌های پولی فدرال رزرو روشن شود. این در حالی است که گزارش‌های اشتغال نوامبر و کاهش مشاغل بخش خصوصی نشان‌دهنده چالش‌های اقتصادی پیش‌روی اقتصاد آمریکاست.

در بازار سایر فلزات گران‌بها نیز روند نزولی ملایم ادامه داشت؛ هر اونس نقره با ۰.۲ درصد کاهش به ۵۷ دلار و ۲ سنت، پلاتین با ۰.۶ درصد کاهش به ۱۶۳۶ دلار و پالادیوم با ۰.۲ درصد کاهش به ۱۴۴۵ دلار و ۸۷ سنت رسید.

