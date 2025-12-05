میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مبینا نعمت‌زاده نخستین طلایی ایران شد

در سومین روز از رقابت‌های قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان، تیم ملی تکواندو بانوان ایران با درخشش مبینا نعمت‌زاده موفق به کسب مدال طلا شد.
کد خبر: ۱۳۴۴۱۲۲
| |
1501 بازدید

مبینا نعمت‌زاده موفق به کسب نخستین مدال طلای بانوان شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در ادامه نخستین دوره رقابت‌های تکواندو زیر ۲۱ سال جهان نماینده وزن سوم تیم بانوان کشورمان موفق به کسب مدال طلا شد. مبینا نعمت زاده در دیدار پایانی حریف ترکیه‌ای خود دو بر یک در راند شماری پیروز شد و نخستین طلای تیم ملی بانوان را به نام خود ثبت کرد.

وی در وزن ۵۳- کیلوگرم دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت و سپس «عنامس» از مراکش را در دو راند متوالی از پیش رو برداشت. وی در ادامه برابر «ادیبا سلیم» از آلمان را نیز با همین نتیجه شکست داد و راهی دیدار نیمه نهایی صعود کرد. نعمت زاده در ادامه و پیکار با «ادی اداجیج» از صربستان صاحب برتری شد و به مبارزه پایانی راه یافت. «اوزون کاودار» از ترکیه رقیب نعمت زاده در دیدار فینال بود که راند نخست را ۹ بر ۳ به سود خود خاتمه داد. در راند دوم این رقیب ترکیه‌ای بود که ۱۲ بر ۷ پیروز شد و نماینده کشورمان در راند سوم ابتکار عمل را در دست گرفت و ۵ بر یک به پیروزی دست یافت و به نشان طلا دست پیدا کرد.

در ادامه مسابقات امروز رادین زینالی در فینال وزن ۷۴- کیلوگرم به مصاف نماینده ترکیه می‌رود.

تیم ملی تکواندو ایران تا اینجاری کار توسط ابوالفضل زندی، امیر رضا غلامی و مبینا نعمت زاده سه مدال طلا، امیر محمد اشرافی و هستی محمدی هم دو مدال برنز کسب کرده است.

 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تکواندوکار ایران مبینا نعمت زاده مدال طلا
خط و نشان مدلل برای دولت و سفره مردم/ آقایان دولتی؛ وقت شکست انحصار بازار نهاده است
اردستانی عذرخواهی کرد
محور‌های اصلی استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا؛ کاهش اهمیت خاورمیانه و نگاه خاص به روسیه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
فیلم عروسی مریم مومن و سهیل قاصدی
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
مینو محرز: مردم از خانه بیرون نیایند
آمریکا مادورو را به قطر تبعید می‌کند
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۹۹ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dfO
tabnak.ir/005dfO