کد خبر: ۱۳۴۴۱۲۱
بازدید: ۱۱۸۹

عکس: سفر پوتین به هند با هدف تقویت روابط دوجانبه

رئیس‌جمهور روسیه برای یک سفر دو روزه رسمی راهی هند شده است تا در دیدار با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، درباره مسائل مربوط به روابط دوجانبه و دستور کار بین‌المللی گفت‌وگو کند.این نخستین سفر پوتین به دهلی‌نو، پس از گذشت چهار سال است.

عکس بین الملل ولادیمر پوتین روسیه نارندرا مودی نخست وزیر هند
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
