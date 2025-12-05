عکس: سفر پوتین به هند با هدف تقویت روابط دوجانبه

رئیس‌جمهور روسیه برای یک سفر دو روزه رسمی راهی هند شده است تا در دیدار با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، درباره مسائل مربوط به روابط دوجانبه و دستور کار بین‌المللی گفت‌وگو کند.این نخستین سفر پوتین به دهلی‌نو، پس از گذشت چهار سال است.