عکس: سفر پوتین به هند
رئیسجمهور روسیه برای یک سفر دو روزه رسمی راهی هند شده است تا در دیدار با نارندرا مودی، نخستوزیر هند، درباره مسائل مربوط به روابط دوجانبه و دستور کار بینالمللی گفتوگو کند.این نخستین سفر پوتین به دهلینو، پس از گذشت چهار سال است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس بین الملل ولادیمر پوتین روسیه نارندرا مودی نخست وزیر هند
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.