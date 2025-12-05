میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۴۱۲۱
بازدید: ۱۸۵۵

عکس: سفر پوتین به هند

رئیس‌جمهور روسیه برای یک سفر دو روزه رسمی راهی هند شده است تا در دیدار با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، درباره مسائل مربوط به روابط دوجانبه و دستور کار بین‌المللی گفت‌وگو کند.این نخستین سفر پوتین به دهلی‌نو، پس از گذشت چهار سال است.

برچسب‌ها:
عکس بین الملل ولادیمر پوتین روسیه نارندرا مودی نخست وزیر هند
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
