عکس: سفر پوتین به هند

رئیس‌جمهور روسیه برای یک سفر دو روزه رسمی راهی هند شده است تا در دیدار با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، درباره مسائل مربوط به روابط دوجانبه و دستور کار بین‌المللی گفت‌وگو کند.این نخستین سفر پوتین به دهلی‌نو، پس از گذشت چهار سال است.