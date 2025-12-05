برگزاری آزمون آیلتس در ایران متوقف شد

به گزارش تابناک به نقل از زومیت، سازمان بینالمللی IDP اعلام کرد آزمونهای IELTS از ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ در ایران متوقف خواهد شد؛ رزروهای فعلی بدون تغییر برگزار میشوند.
سازمان بینالمللی IDP Education اعلام کرده است که برگزاری آزمونهای IELTS در ایران از ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ بهمن ۱۴۰۴) به بعد متوقف خواهد شد.
در اطلاعیه موسسه آیلتس تهران اعلام شد که در حال حاضر برنامهای برای ازسرگیری آزمون در ایران وجود ندارد، اما در صورت بهبود شرایط، موضوع مجدداً بررسی خواهد شد.
موسسه آیلتس تهران توضیح داده است: «سازمان IDP Education بهدلیل برخی شرایط مالی و مقرراتی خارج از اختیار ما، تصمیم سختی را اتخاذ کرده است. مطابق این تصمیم، برگزاری آزمونهای IELTS در ایران تا تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت و پس از آن بهطور موقت متوقف میشود.»
این موسسه تأکید کرده است که تمام آزمونهای رزرو شده طبق برنامه برگزار خواهند شد و هیچ داوطلبی که رزرو معتبر دارد، آزمون خود را از دست نخواهد داد. همچنین نتایج این آزمونها در سراسر جهان معتبر و قابل پذیرش باقی میماند و تغییر در اعتبار بینالمللی آنها ایجاد نخواهد شد.
علاوه بر این، موسسه آیلتس تهران خاطرنشان کرده است که استفاده از تمامی منابع رایگان آمادگی آزمون IELTS همچنان برای داوطلبان فراهم است.
با توجه به این تصمیم، داوطلبان علاقهمند به شرکت در آزمون IELTS در ایران باید تا پیش از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ نسبت به ثبتنام و رزرو آزمون اقدام کنند تا فرصت شرکت در این آزمون بینالمللی را از دست ندهند.
این توقف موقت آزمونهای IELTS در ایران، پس از سالها فعالیت مستمر این آزمون بینالمللی، برای بسیاری از متقاضیان ادامه تحصیل و مهاجرت به خارج از کشور، یک چالش جدید به شمار میرود.
با وجود توقف موقت برگزاری آزمون، IDP و موسسات رسمی برگزارکننده آزمون اعلام کردهاند که تمامی رزروها و ثبتنامهای قبلی معتبر هستند و داوطلبان با مشکل مواجه نخواهند شد.
در نهایت، موسسه آیلتس تهران تأکید کرده است که تمامی داوطلبان میتوانند همچنان از منابع آموزشی رایگان برای آمادگی آزمون استفاده کنند و در صورت تغییر شرایط و بهبود وضعیت، امکان بازگشایی دوباره آزمونها در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.