شیخ نعیم قاسم: اگر تأثیرگذار نبودیم این همه حمله به ما نمی شد

به گزارش تابناک، شیخ نعیم قاسم عصر امروز جمعه در مراسمی با عنوان «نجیع و مداد» که برای بزرگداشت علمای شهید در مرقد شهید حسن نصرالله برگزار شد، گفت: «این علما با جان و مال و همه داشتههای خود جهاد کردند و هر آنچه در توان داشتند تقدیم نمودند.»
او گفت: «تعداد علمای شهید ۱۵ نفر است و شهدای طلبه از میان طلاب علوم دینی ۴۱ نفر هستند و شمار شهیدان از فرزندان علما به ۳۹ نفر میرسد.»
دبیرکل حزبالله با تشریح مفهوم این مراسم ادامه داد: «این مراسم نَجیع و مِداد نامگذاری شده است؛ نَجیع بهمعنای خون و مِداد بهمعنای جوهر است.»
شیخ نعیم قاسم در ادامه از دو عالم شهید «سید عباس موسوی» و «شیخ راغب حرب» یاد کرد و گفت که آنها پیشگامان این مسیر بودند.
دبیرکل حزبالله سپس گفت بسیاری در داخل و خارج لبنان شگفتزده شدند که حزبالله چگونه توانست مسیر خود را بگشاید و به یک نیروی اثرگذار در معادلات ملی تبدیل شود. او تأکید کرد علت این شگفتی، «همراهی مردم با حزبالله بر پایه تجربهای صادق و امین و مخلص» بود.
به گفته دبیرکل حزبالله، این جنبش بر اصول ثابت اسلام، جهاد، اخلاق نیکو و کلمه حق بنا شده و اعضایش با عشق به وطن و باور به آزادی، انتخاب آزاد، تشکیل دولت و آزادی بیان تربیت شدهاند. او افزود که علمای برجسته لبنان نقش مهمی در تبیین، تثبیت و پایهگذاری این مسیر داشتهاند.
شیخ قاسم با اشاره به تأثیر ملی حزبالله گفت این جنبش توانست الگوی والا و برجستهای ارائه دهد که نگاهها را به خود جلب کرد و همین جایگاه، دلیل اصلی دشمنی قدرتهای متکبر جهانی با آن است. او تأکید کرد: «آنها میخواهند با مقاومت مقابله کنند، زیرا مقاومت طرحی بر پایه میهندوستی، استقلال، عزت و اخلاق ارائه میدهد و دشمنان نمیخواهند ما چنین زندگیای داشته باشیم.»
شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، در ادامه سخنرانی خود در مراسم بزرگداشت علمای شهید، به تجربههای سیاسی و اجتماعی حزبالله در داخل لبنان پرداخت و توضیح داد که چگونه این جنبش توانسته است الگوهای تازهای از همکاری ملی ارائه دهد.
شیخ قاسم گفت حزبالله در سال ۲۰۰۶ توانست با مهمترین جریان مسیحی لبنان، یعنی جریان ملی آزاد، رابطهای استوار ایجاد کند و «الگویی برجسته از یک ائتلاف اثرگذار در صحنه مسیحی» ارائه دهد. او تأکید کرد که حزبالله «هرگز منزوی نبوده و همواره دست همکاری به سوی دیگران گشوده است» و همین همکاریها، قدرتهای متکبر را خشمگین کرده است.
دبیرکل حزبالله با اشاره به عرصه تربیتی این جنبش گفت پیشاهنگیها و مدارس وابسته به مقاومت، «تجربهای بر پایه راستکاری، وطندوستی و همکاری با همه بخشهای جامعه» ارائه میدهند.
شیخ قاسم با طرح این پرسش که «چه کسی میخواهد تصویر مردمی با قدرت، معنویت، میهندوستی و مقاومتی جانفدا را خدشهدار کند»، افزود همه حملات علیه مقاومت ناکام خواهد شد و تنها بر «استقامت و توان» آن خواهد افزود، زیرا حزبالله «به خدا ایمان دارد و در دامان علمای ربانی تربیت شده است».
او در بخش دیگری بر طبیعی بودن اختلاف سیاسی در داخل لبنان تأکید کرد و گفت این اختلافات باید «بر اساس قانون اساسی و قوانین و با هدف بهبود شرایط دولت» تنظیم شود. دبیرکل حزبالله افزود: «ما با همه برای ساختن کشور و آزادسازی سرزمین همکاری میکنیم؛ کارنامه ما این حقیقت را ثابت میکند»
شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، در بخش دیگری از سخنان خود در مراسم بزرگداشت علمای شهید، نسبت به ماهیت توسعهطلبانه رژیم صهیونیستی و اهداف واقعی آن در قبال لبنان هشدار داد.
او با تأکید بر اینکه دشمن صهیونیستی «به هیچ توافقی پایبند نمانده» و تجاوزهای آن همواره ادامه دارد، گفت این تجاوزها «بهدلیل سلاح حزبالله نیست»، بلکه برای فراهم کردن مقدمات «اشغال تدریجی لبنان و ترسیم پروژه اسرائیل بزرگ از دروازه لبنان» صورت میگیرد.
شیخ قاسم در توضیح سیاست حزبالله در قبال مرزبندیهای رسمی لبنان گفت مرزی که دولت لبنان باید در رابطه با دشمن به آن پایبند باشد «مرزهای توافق» است و هیچ مفهومی به نام «فراتر از جنوب لیتانی» وجود ندارد. او افزود مسائل داخلی لبنان «موضوعی میان خود لبنانیها» است و هیچ کشوری، از جمله آمریکا، «حق دخالت در موضوع سلاح، راهبرد دفاعی یا اختلافات داخلی» را ندارد.
دبیرکل حزبالله سپس گفت قدرتهای متخاصم تلاش میکنند «سلاح را بگیرند، منابع مالی را قطع کنند، خدمات را متوقف کنند، مدارس و بیمارستانها را ببندند، بازسازی و کمکها را ممنوع کنند و خانهها را ویران نمایند.» به گفته او، همه این اقدامات با یک هدف انجام میشود: «حذف کامل وجود مقاومت.»
شیخ نعیم قاسم خطاب به مخالفان حزبالله گفت: «آیا میخواهید ما را قانع کنید که مسئله فقط گرفتن سلاح است و بعد اوضاع لبنان حل میشود؟ اما پروژه دشمن بسیار فراتر از آن است که برخی طرفها وانمود میکنند.
او در ادامه تأکید کرد که حزبالله از مردم، سرزمین و کشور خود دفاع خواهد کرد و آماده است تا نهایت راه فداکاری پیش رود، بیآنکه تسلیم شود.
دبیرکل حزبالله اعلام کرد که قدرت مقاومت در مرحله پیشرو شدیدتر خواهد شد و این مسیر بدون عقبنشینی ادامه مییابد و «حزبالله هیچ اهمیتی برای خدمتگزاران اسرائیل قائل نیست و تمرکز خود را بر مردم لبنان و نیروهای سیاسی داخلی قرار میدهد؛ کسانی که آماده گفتوگو در چارچوب کشور واحد هستند».
او افزود تنها چارچوب قابل بحث، راهبرد دفاعی مشترکی است که بر سر آن توافق شود.
شیخ نعیم قاسم تأکید کرد که هیچ قدرتی در جهان قادر نیست توان دفاعی مقاومت لبنان را متوقف کند و این موضوع از نظر مقاومت امری قطعی است.
دبیرکل حزبالله سپس حضور یک هیئت لبنانی در نشست سهجانبه با آمریکا و اسرائیل در شهرک الناقوره را اقدامی خلاف توافق دانست، زیرا شرط اولیه این روند، توقف کامل اقدامات خصمانه از سوی دشمن بود. به گفته او، این مشارکت «امتیازی رایگان» بود که نه دیدگاه دشمن را تغییر داد و نه از تجاوزگری آن کاست.
شیخ قاسم افزود که حضور هیأت غیرنظامی در این نشستها تنها موجب افزایش فشار و تشدید تجاوزات شده است و اسرائیل با این روند میخواهد پیام دهد که لبنان باید زیر آتش باقی بماند.
او تأکید کرد «وقتی لبنانیها متحد باشند، دشمن هیچ کاری نمیتواند انجام دهد و هرگونه همسویی با «اسرائیل» در حکم سوراخکردن کشتی واحد لبنان است؛ اقدامی که در نهایت همه را غرق خواهد کرد».