جدیدترین رنگ سال ۲۰۲۶ منتشر شد+ عکس

پنتون رنگ سال ۲۰۲۶ را با نام Cloud Dancer معرفی کرده و ما آن را «سفیدِ ابری» می‌نامیم؛ سفیدی سبک، نرم و آرامش‌بخش که در میانه شلوغی جهان، یادآور سکوت و تأمل است. این رنگ نمادی از روند روبه‌افزایش نیاز به آرامش ذهن، بازتاب درونی و سادگی در سبک زندگی مدرن محسوب می‌شود.

پنتون امسال از رنگی پرده برداشته که قرار است در طراحی، مد و سبک زندگی، نشانی از آرامش باشد: سفیدِ ابری. این سفیدی لطیف و سبک، انگار میان نور معلق است؛ رنگی که حس پاکی، نو شدن و بازگشت به سکوت درونی را زنده می‌کند.

در جهانی که سرشار از صدا و سرعت است، سفیدِ ابری دعوتی است به آرام‌تر شدن و خلق دوباره فضای ذهنی:

حس شفافیت و نظم را در فضا‌های داخلی افزایش می‌دهد.

با رنگ‌های طبیعی، خاکی، پاستلی و متالیک هارمونی چشم‌نواز دارد.

در استایل شخصی، نماد سادگی شیک و آرامش ظریف است.

برای خانه‌های مینیمال و فضا‌های نورگیر یک انتخاب ایده‌آل محسوب می‌شود.

در روان انسان، تداعی‌کننده سکوت، پاکی و شروعی تازه است.

اگر به دنبال آرام کردن فضای زندگی‌تان هستید—چه در دکور، چه پوشش و چه حال‌وهوای روزمره— «سفیدِ ابری» می‌تواند همراه آرام و الهام‌بخش شما باشد.

شرکت رنگ پنتون (Pantone) در شهر کارلستات نیوجرسی آمریکا قرار دارد و به‌مرور زمان با توجه به برندسازی قوی این شرکت در این زمینه، حتی بسیاری از بزرگان دنیای مد و فشن نیز مجبور به تابعیت از آن هستند؛ چراکه عموم مردم تمایل به استفاده از رنگ انتخابی این شرکت را دارند.