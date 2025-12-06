میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جدیدترین رنگ سال ۲۰۲۶ منتشر شد+ عکس

پنتون رنگ سال ۲۰۲۶ را با نام Cloud Dancer معرفی کرده و ما آن را «سفیدِ ابری» می‌نامیم؛ سفیدی سبک، نرم و آرامش‌بخش که در میانه شلوغی جهان، یادآور سکوت و تأمل است.
کد خبر: ۱۳۴۴۱۱۵
| |
405 بازدید

رنگ سال

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، پنتون رنگ سال ۲۰۲۶ را با نام Cloud Dancer معرفی کرده و ما آن را «سفیدِ ابری» می‌نامیم

پنتون رنگ سال ۲۰۲۶ را با نام Cloud Dancer معرفی کرده و ما آن را «سفیدِ ابری» می‌نامیم؛ سفیدی سبک، نرم و آرامش‌بخش که در میانه شلوغی جهان، یادآور سکوت و تأمل است. این رنگ نمادی از روند روبه‌افزایش نیاز به آرامش ذهن، بازتاب درونی و سادگی در سبک زندگی مدرن محسوب می‌شود.

پنتون امسال از رنگی پرده برداشته که قرار است در طراحی، مد و سبک زندگی، نشانی از آرامش باشد: سفیدِ ابری. این سفیدی لطیف و سبک، انگار میان نور معلق است؛ رنگی که حس پاکی، نو شدن و بازگشت به سکوت درونی را زنده می‌کند.

رنگ سال ۲۰۲۶

در جهانی که سرشار از صدا و سرعت است، سفیدِ ابری دعوتی است به آرام‌تر شدن و خلق دوباره فضای ذهنی:

حس شفافیت و نظم را در فضا‌های داخلی افزایش می‌دهد.

با رنگ‌های طبیعی، خاکی، پاستلی و متالیک هارمونی چشم‌نواز دارد.

رنگ سال ۲۰۲۶

در استایل شخصی، نماد سادگی شیک و آرامش ظریف است.

برای خانه‌های مینیمال و فضا‌های نورگیر یک انتخاب ایده‌آل محسوب می‌شود.

در روان انسان، تداعی‌کننده سکوت، پاکی و شروعی تازه است.

رنگ سال ۲۰۲۶

اگر به دنبال آرام کردن فضای زندگی‌تان هستید—چه در دکور، چه پوشش و چه حال‌وهوای روزمره— «سفیدِ ابری» می‌تواند همراه آرام و الهام‌بخش شما باشد.

شرکت رنگ پنتون (Pantone) در شهر کارلستات نیوجرسی آمریکا قرار دارد و به‌مرور زمان با توجه به برندسازی قوی این شرکت در این زمینه، حتی بسیاری از بزرگان دنیای مد و فشن نیز مجبور به تابعیت از آن هستند؛ چراکه عموم مردم تمایل به استفاده از رنگ انتخابی این شرکت را دارند.

 

 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سبک زندگی
خط و نشان مدلل برای دولت و سفره مردم/ آقایان دولتی؛ وقت شکست انحصار بازار نهاده است
اردستانی عذرخواهی کرد
محور‌های اصلی استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا؛ کاهش اهمیت خاورمیانه و نگاه خاص به روسیه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
پوشش خبرساز ژیلا صادقی در یک مراسم
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
فیلم عروسی مریم مومن و سهیل قاصدی
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
مینو محرز: مردم از خانه بیرون نیایند
آمریکا مادورو را به قطر تبعید می‌کند
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۹۹ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dfH
tabnak.ir/005dfH