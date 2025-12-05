جزئیات پیام عراقچی به همتای لبنانی

وزیر امور خارجه با ارسال پیامی کتبی به «یوسف رجی» وزیر امور خارجه لبنان، با اشاره به روابط دیرینه و دوستانه میان دو کشور، بر استمرار حمایت جمهوری اسلامی ایران از حاکمیت، وحدت ملی، تمامیت سرزمینی، امنیت و ثبات این کشور به ویژه در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

