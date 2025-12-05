۶ تبهکار افغانستانی بازداشت شدند

وزارت امنیت داخلی آمریکا با انتشار فهرستی اعلام کرد که ۶ مهاجر افغانستانی را به اتهاماتی از جمله درگیری فیزیکی، حمل مواد مخدر، آدم‌ربایی، تجاوز جنسی و سرقت بازداشت کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، این وزارتخانه در بیانیه‌ای اسامی این ۶ نفر را بدین شرح اعلام کرد: قسمت‌الدین زعفران، منصور ولی‌زاده، محمدطیب رسولی، جواد غمگین، اسیرالله خالد و محمد تانی.

وزارت امنیت داخلی آمریکا افزود که این «اتباع خارجی غیرقانونی تبهکار اهل افغانستان بوده و توسط دولت جو بایدن در کشورمان آزاد شده بودند» و «اداره مهاجرت و گمرک» آنها را بازداشت کرد.

این وزارتخانه اضافه کرد: دولت بایدن یکی از بدترین و پیچیده‌ترین بحران‌های امنیت ملی در تاریخ آمریکا را ایجاد کرد و دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی از همان روز نخست فعالیتش در ۲۰ ژانویه تلاش کرده است که این بحران را حل کند.

«تریشیا مک‌لافلین» دستیار وزارت امنیت داخلی آمریکا گفت: جو بایدن اجازه داد ۱۹۰ هزار تبعه افغانستانی وارد کشور شوند اما سابقه کیفری یا فعالیت آنها در شبکه‌های اجتماعی را بررسی نکرد.

اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) هفته گذشته در پی حادثه تیراندازی به دو سرباز گارد ملی در واشنگتن اعلام کرد که رسیدگی به همه درخواست‌های مهاجرتی مربوط به شهروندان افغانستان را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.

این نهاد چهارشنبه نیز گفت که درخواست مهاجرت شهروندان ۱۹ کشور شامل افغانستان، برمه، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان، یمن، بوروندی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا را متوقف کرد.