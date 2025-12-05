گفتگوی صمیمانه بین مادورو و ترامپ!

نیکلاس مادورو گفت: در بحبوحه بحران جاری میان کشورش و ایالات متحده، گفتگوی تلفنی «صمیمانه‌ای» با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ونزوئلا داشته است.

مادورو به تلویزیون دولتی گفت: «من با رئیس جمهور ترامپ صحبت کردم. این گفتگو با لحنی محترمانه انجام شد و حتی می‌توانم بگویم که صمیمانه بود.»

به گزارش تابناک به نقل از یورونیوز؛ او افزود: «من فراتر می‌روم... اگر این تماس به این معنی است که ما در حال برداشتن گام‌هایی به سوی گفتگوی محترمانه، دولت با دولت، کشور با کشور هستیم، پس به گفتگو خوش آمدید، به دیپلماسی خوش آمدید، زیرا ما همیشه به دنبال صلح هستیم.»

دونالد ترامپ روز یکشنبه انجام این گفتگو را تایید کرده بود.

روز چهارشنبه نیز وقتی یک خبرنگار در کاخ سفید از ترامپ درباره اثربخشی کمپین فشار بر مادورو پرسید، ترامپ پاسخ داد: «این یک کمپین فشار نیست، فکر می‌کنم خیلی فراتر از آن است. من مختصرا با او صحبت کردم، فقط چند نکته گفتم. خواهیم دید چه می‌شود.»

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از زمان تماس اولیه، دوباره با مادورو صحبت کرده است، گفت: «نه، نکرده‌ام.»

گفتگوی تلفنی دو رئیس جمهوری در زمانی انجام شده که ایالات متحده با استقرار قابل توجه نیروهای نظامی در کارائیب، حملات هوایی علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریا، هشدارها درباره سفرهای هوایی و تهدیدهای مکرر به حمله به خاک ونزوئلا، فشار بر ونزوئلا را تشدید کرده است.

مادورو روز چهارشنبه گفت: «در شش سالی که وزیر خارجه بودم، احتیاط دیپلماتیک را آموختم. من احتیاط را دوست دارم. دیپلماسی را با میکروفون دوست ندارم. وقتی مسائل مهم پیش می‌آید، باید تا زمان انجام شدن، بی‌سروصدا با آنها برخورد شود.»

دونالد ترامپ ونزوئلا را به قاچاق مواد مخدری که بازار ایالات متحده را پر کرده است، متهم می‌کند. کاراکاس این اتهام را رد می‌کند و معتقد است که هدف واقعی واشنگتن تغییر رژیم و کنترل ذخایر نفت ونزوئلا است.

نشانه‌ای از بهبود روابط یا صرفا اجرای توافقات؟

روز چهارشنبه همچنین هواپیمایی حامل ۲۶۶ ونزوئلایی اخراج شده از ایالات متحده وارد فرودگاه کاراکاس شد؛ آن هم در حالی که دونالد ترامپ اعلام کرده بود حریم هوایی ونزوئلا باید این آخر هفته «کاملا بسته» تلقی شود.

ایوان گیل، وزیر خارجه ونزوئلا که هنگام فرود هواپیما حضور داشت، به خبرنگاران گفت اگرچه ایالات متحده اعلام کرده بود که پرواز را به حالت تعلیق درآورده است اما «چند روز پیش»، آنها دوباره درخواست مجوز برای پرواز کردند و رئیس جمهور نیکولاس مادورو «بدون تأخیر» موافقت خود را اعلام کرد.

از ابتدای سال ۲۰۲۵ حدود ۱۸۳۵۴ ونزوئلایی به کشورشان بازگردانده شده‌اند.