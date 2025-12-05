میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فرش قرمز جشنواره فیلم «دریای سرخ» عربستان

شب افتتاحیه و فرش قرمز شاهد حضور چشمگیر نام‌های برجسته بین‌المللی از جمله آدرین برودی، سر مایکل کین، وین دیزل و آنا د آرماس بود.
کد خبر: ۱۳۴۴۰۸۱
| |
3044 بازدید

فرش قرمز جشنواره فیلم «دریای سرخ» عربستان

جشنواره فیلم دریای سرخ در شهر بندری جده عربستان سعودی آغاز به کار کرد. این شهر در ساحل دریای سرخ قرار دارد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، پنجمین دوره جشنواره با حضور طیف گسترده‌ای از فیلمسازان بین‌المللی و عرب برگزار می‌شود و فیلم‌های داخلی و خارجی به نمایش در می آید. بیش از 100 فیلم از 70 کشور در این جشنواره شرکت می‌کنند.

جشنواره دریای سرخ، یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی عربستان سعودی به شمار می آید.

جشنواره بین‌المللی فیلم "دریای سرخ 2025" از 4 تا 13 دسامبر ( 13 تا 22 آذر ماه) برگزار می شود. 

 شب افتتاحیه و فرش قرمز شاهد حضور چشمگیر نام‌های برجسته بین‌المللی از جمله آدرین برودی، سر مایکل کین، وین دیزل و آنا د آرماس بود.

8 سال قبل ، ممنوعیت سینما در عربستان سعودی لغو و شماری از سالن های سینما در این کشور افتتاح شد.

عکس های منتشر شده از فرش قرمز و مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم دریای سرخ نشانه ای از ادامه تغییرات در این کشور است که قبل از این به اوج محافظه کاری و سخت گیری اجتماعی فرهنگی در جهان مشهور بود.

 سازمان فیلم عربستان سعودی امسال با 5 فیلم داخلی شرکت می کند. این فیلم ها با حمایت برنامه «ضوء» ساخته شده اند.  

بخش رقابتی رسمی جشنواره شامل 16 فیلم، شامل فیلم‌های بلند، انیمیشن و مستند است که همگی برای جایزه بزرگ "جوایز الیسر" رقابت می‌کنند.

  جشنواره بخشی از برنامه های تحقق چشم‌انداز 2030 عربستان سعودی با هدف تقویت بخش فرهنگی و توسعه صنایع خلاق است.

هدف اصلی چشم انداز ، قطع وابستگی کشور عربستان سعودی به درآمدهای نفتی از طریق افزایش جهشی درآمدهای غیرنفتی از طریق تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه بخش هایی مثل گردشگری، ورزش، فرهنگ و هنر، صنایع و معادن، تجارت، حمل و نقل، سفر و سرگرمی و تفریحات است.

جشنواره دریای سرخ بخشی از فعالیت های دولت سعودی برای بهبود تصویر این کشور در جهان است.

منتقدان می گویند این جشنواره در مسیر سفیدشویی عربستان سعودی است در حالی که این کشور همچنان یکی از سه کشور اول جهان در تعداد اعدام است. علاوه بر این، عربستان سعودی در زمینه برخورد تند با منتقدان سیاسی اجتماعی مورد اعتراض سازمان های غیردولتی حقوق بشری است.

در مقابل، مقامات سعودی می گویند جشنواره دریای سرخ، نشانه ای از تغییرات مثبت و باز شدن درهای کشور به سمت برنامه ها و اتفاقات روز فرهنگی است.

کمیته انتخاب فیلم امسال توسط شان بیکر، کارگردان تحسین‌شده بین‌المللی رهبری می‌شود.  او برنده پنج جایزه اسکار برای فیلم «آنورا» است.

جشنواره با نمایش فیلم «غول» "Giant"  افتتاح شد که داستان بوکسور افسانه‌ای بریتانیایی-یمنی، نسیم «ناز» حمید را روایت می‌کند.

 در این فیلم، امیر المصری، بازیگر مصری-بریتانیایی، در کنار پیرس برازنان، ستاره بین‌المللی، بازی می‌کند. همچنین "روآن آثال" بریتانیایی، کارگردانی آن را بر عهده دارد.

 انتخاب این فیلم قابل توجه است زیرا داستانی عربی و بریتانیایی را در هم آمیخته و کارنامه یکی از برجسته‌ترین بوکسورهایی را که اثری جهانی از خود به جا گذاشته، به نمایش می‌گذارد.

هیات داوران مسابقه فیلم بلند در جشنواره فیلم دریای سرخ
هیات داوران مسابقه فیلم بلند در جشنواره فیلم دریای سرخ
مایکل کین روی ویلچر
مایکل کین روی ویلچر
سازندگان فیلم
سازندگان فیلم "Giant" «غول» در جشنواره فیلم دریای سرخ
"یاسر السقاف" مجری مراسم افتتاحیه جشنواره دریای سرخ ۲۰۲۵
مراسم افتتاحیه جشنواره دریای سرخ ۲۰۲۵
مراسم افتتاحیه جشنواره دریای سرخ ۲۰۲۵
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سینما سیمرغ جشنواره دریای سرخ فیلم فیلم سینمایی فرش قرمز خبر فوری
خط و نشان مدلل برای دولت و سفره مردم/ آقایان دولتی؛ وقت شکست انحصار بازار نهاده است
اردستانی عذرخواهی کرد
محور‌های اصلی استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا؛ کاهش اهمیت خاورمیانه و نگاه خاص به روسیه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جنتی: سیمرغ امسال پیام دوستی به ارمغان آورد
۱۰ فیلم از بهترین فیلم‌های سیدنی سویینی
10 فیلم 2022  که باید دید
قاب خاص خانم بازیگر از کعبه
خلق مادرانه‌ترین شخصیت تاریخ سینما توسط مریلا زارعی
عکس قدیمی نوید پورفرج، بازیگر فیلم گوزن های اتوبان
معرفی برگزیدگان چهارمین جشنواره فیلم «موج»
حضور روی فرش قرمز کن چقدر آب می‌خورد؟
فرمول‌های تازه بازیگران و کارگردان‌ها پس از افزایش شدید دستمزدها
نگران نباشید، فرش قرمز ایرانی است
رونمایی از پوستر و هویت بصری جدید جشنواره صد
جایزه بهترین کارگردان و بهترین بازیگر جشنواره آنتالیا برای «قصر شیرین»
برگزاری افتتاحیه جشنواره فیلم فجر، ساعت ۱۸ امروز
معرفی نخستین اعطاکنندگان جوایز اسکار ۲۰۲۵
رکورد جشنواره برلین در ۷۵ سالگی
فرافکنی، در وانفسای ویرانی سینماها!
استقبال فوق العاده از فیلم 《پیرپسر》براهنی در برج میلاد
باران کوثری:به عدالت جشنواره اعتقاد ندارم
سیمرغ بلورین بهترین فیلم به «ائو» رسید
کنار گذاشته شدن فیلم شهید احمد کاظمی از جشنواره کانادایی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
فیلم عروسی مریم مومن و سهیل قاصدی
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
مینو محرز: مردم از خانه بیرون نیایند
آمریکا مادورو را به قطر تبعید می‌کند
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۹۹ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dej
tabnak.ir/005dej