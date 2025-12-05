فرش قرمز جشنواره فیلم «دریای سرخ» عربستان

شب افتتاحیه و فرش قرمز شاهد حضور چشمگیر نام‌های برجسته بین‌المللی از جمله آدرین برودی، سر مایکل کین، وین دیزل و آنا د آرماس بود.

جشنواره فیلم دریای سرخ در شهر بندری جده عربستان سعودی آغاز به کار کرد. این شهر در ساحل دریای سرخ قرار دارد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، پنجمین دوره جشنواره با حضور طیف گسترده‌ای از فیلمسازان بین‌المللی و عرب برگزار می‌شود و فیلم‌های داخلی و خارجی به نمایش در می آید. بیش از 100 فیلم از 70 کشور در این جشنواره شرکت می‌کنند.

جشنواره دریای سرخ، یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی عربستان سعودی به شمار می آید.

جشنواره بین‌المللی فیلم "دریای سرخ 2025" از 4 تا 13 دسامبر ( 13 تا 22 آذر ماه) برگزار می شود.

شب افتتاحیه و فرش قرمز شاهد حضور چشمگیر نام‌های برجسته بین‌المللی از جمله آدرین برودی، سر مایکل کین، وین دیزل و آنا د آرماس بود.

8 سال قبل ، ممنوعیت سینما در عربستان سعودی لغو و شماری از سالن های سینما در این کشور افتتاح شد.

عکس های منتشر شده از فرش قرمز و مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم دریای سرخ نشانه ای از ادامه تغییرات در این کشور است که قبل از این به اوج محافظه کاری و سخت گیری اجتماعی فرهنگی در جهان مشهور بود.

سازمان فیلم عربستان سعودی امسال با 5 فیلم داخلی شرکت می کند. این فیلم ها با حمایت برنامه «ضوء» ساخته شده اند.

بخش رقابتی رسمی جشنواره شامل 16 فیلم، شامل فیلم‌های بلند، انیمیشن و مستند است که همگی برای جایزه بزرگ "جوایز الیسر" رقابت می‌کنند.

جشنواره بخشی از برنامه های تحقق چشم‌انداز 2030 عربستان سعودی با هدف تقویت بخش فرهنگی و توسعه صنایع خلاق است.

هدف اصلی چشم انداز ، قطع وابستگی کشور عربستان سعودی به درآمدهای نفتی از طریق افزایش جهشی درآمدهای غیرنفتی از طریق تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه بخش هایی مثل گردشگری، ورزش، فرهنگ و هنر، صنایع و معادن، تجارت، حمل و نقل، سفر و سرگرمی و تفریحات است.

جشنواره دریای سرخ بخشی از فعالیت های دولت سعودی برای بهبود تصویر این کشور در جهان است.

منتقدان می گویند این جشنواره در مسیر سفیدشویی عربستان سعودی است در حالی که این کشور همچنان یکی از سه کشور اول جهان در تعداد اعدام است. علاوه بر این، عربستان سعودی در زمینه برخورد تند با منتقدان سیاسی اجتماعی مورد اعتراض سازمان های غیردولتی حقوق بشری است.

در مقابل، مقامات سعودی می گویند جشنواره دریای سرخ، نشانه ای از تغییرات مثبت و باز شدن درهای کشور به سمت برنامه ها و اتفاقات روز فرهنگی است.

کمیته انتخاب فیلم امسال توسط شان بیکر، کارگردان تحسین‌شده بین‌المللی رهبری می‌شود. او برنده پنج جایزه اسکار برای فیلم «آنورا» است.

جشنواره با نمایش فیلم «غول» "Giant" افتتاح شد که داستان بوکسور افسانه‌ای بریتانیایی-یمنی، نسیم «ناز» حمید را روایت می‌کند.

در این فیلم، امیر المصری، بازیگر مصری-بریتانیایی، در کنار پیرس برازنان، ستاره بین‌المللی، بازی می‌کند. همچنین "روآن آثال" بریتانیایی، کارگردانی آن را بر عهده دارد.

انتخاب این فیلم قابل توجه است زیرا داستانی عربی و بریتانیایی را در هم آمیخته و کارنامه یکی از برجسته‌ترین بوکسورهایی را که اثری جهانی از خود به جا گذاشته، به نمایش می‌گذارد.