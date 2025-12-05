زلنسکی: آمریکا باید درباره مذاکرات با روسیه گزارش دهد

زلنسکی روز جمعه مدعی شد که آمریکا باید درباره مذاکرات اخیر با مقامات روسیه، به کییف گزارش بدهد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، وی با بیان اینکه اوکراین اطلاعات کافی درباره مذاکرات «استیون ویتکاف» نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در کرملین ندارد، گفت: «وظیفه ما اکنون کسب اطلاعات کامل درمورد رایزنیهای مطرحشده در روسیه است».
زلنسکی سپس در جملهای که بهنوعی تهدید آمریکا به نپذیرفتن هرگونه توافق با روسیه توسط کییف از آن برداشت میشد، افزود که صلح نیازمند حمایت شرکای [اروپایی اوکراین] است.