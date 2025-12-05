حیات وحش
پرش شگفت انگیز مار پیتون عظیمالجثه
پیتون مشبک درازترین گونه مار در جهان است و برای بالا رفتن از درختها از بدن عضلانی خود استفاده میکند؛ رفتاری که به ندرت مقابل دوربین ثبت شده است. این نمایش نفسگیر، کاربران سراسر جهان را همزمان مجذوب و هراسان کرده و موج تازهای از توجه به تواناییهای این خزنده غولپیکر را برانگیخته است. اگرچه این گونه معمولاً بهعنوان ماری زمینی شناخته میشود، اما توانایی بالایی در درختنوردی دارد. ویدیوی وایرالشده نشان میدهد که مار، بدن عضلانی خود را دو بار به دور تنه درخت میپیچد تا نقطه اتکایی ایجاد کند و سپس به سمت بالا حرکت میکند که نمایشی از قدرت، انعطاف، و دقت است. این توانایی فقط نمایشی نیست؛ در حیاتوحش، پیتونها برای شکار پرندگان، تخمها و پستانداران کوچک از درخت بالا میروند.
