مدارس کدام استانها فردا 15 آذر تعطیل است؟

آلودگی هوا و شیوع بیماری آنفولانزا، مدارس برخی از استان‌ها را تعطیل کرد.
مدارس کدام استانها فردا 15 آذر تعطیل است؟

به گزارش تابناک؛ در پی آلودگی هوا و شیوع بیماری آنفولانزا، فردا شنبه 15 آذر مدارس و دانشگاه‌های برخی استان‌ها تعطیل به به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
 
کردستان
 
با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری کردستان، تمامی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و مدارس دولتی و غیردولتی استان کردستان، روز شنبه (۱۵ آذر) با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل است و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
 
اصفهان
 
منصور شیشه فروش گفت: باتوجه به گزارش مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کاشان مبنی بر ضرورت قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا و نیز تداوم شرایط پایداری جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها، جلسه کارگروه شرایط اضطرار با حضور اعضا برگزار و به منظور قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا روزهای شنبه تا دوشنبه آذرماه، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش دولتی و غیر انتفاعی و …. دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به صورت غیرحضوری خواهد بود؛ همچنین مراکز فرهنگی و ورزشی و برگزاری مسابقات در این روز تعطیل خواهد بود.
 
هرمزگان
 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از تعطیلی مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها در روزهای ۱۵ و ۱۶ آذرماه و غیرحضوری شدن مدارس خبر داد.
 
چهارمحال و بختیاری
 
به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا، مدارس و دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری در روز شنبه ۱۵ آذر غیرحضوری شد. 
 
کاشان
 
 مدیر بحران شهرستان کاشان گفت:همه مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شهرستان روز‌های شنبه تا دوشنبه (۱۵ تا ۱۷ آذرماه) به صورت غیرحضوری برگزار می‌شوند، این تصمیم در پی تشدید شیوع آنفلوانزا و تداوم آلودگی هوا اتخاذ شده است.
 
 البرز
 
 پس از برگزاری جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا در روز جمعه ۱۴ آذر، تمامی مدارس ابتدایی و متوسطه استان به جز طالقان و بخش آسارا در روز شنبه ۱۵ آذر غیرحضوری و فعالیت آموزشی به صورت مجازی انجام می‌شود. مادران شاغل دارای فرزند دانش‌آموز می‌توانند دورکاری کنند.
 
تهران
 
فعالیت مدارس ابتدایی در استان تهران به استثنای فیروزکوه، ملارد، رباط کریم و قرچک شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذرماه غیرحضوری شد.
 
 تکلیف دانشگاه ها و ادارات هم روشن شد.دانشگاه و مراکز آموزش عالی و ادارات فردا باز هستند.
 
گلستان
 
 با توجه به اعلام دانشگاه علوم‌پزشکی گلستان مبنی بر روند افزایش ابتلا به آنفلوانزا در استان، مدارس استان در همه مقاطع تحصیلی در روزهای شنبه و یکشنبه ( ۱۵ و ۱۶ آذر) غیرحضوری شده است.
 
قزوین
 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین اعلام کرد: تمامی مدارس استان فردا شنبه غیر حضوری خواهند بود.
 
 ایلام 
براساس مصوبه کارگروه سلامت استان و با موافقت جناب کرمی استاندار ایلام و به‌منظور صیانت از سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، کلیه مدارس استان ایلام در تمامی مقاطع تحصیلی شامل مهدهای کودک، پیش‌دبستانی، مدارس استثنایی، ابتدایی و متوسطه اول و دوم در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر، در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۵ و ۱۶ آذرماه به‌صورت غیرحضوری و در بستر شاد برگزار می‌گردد.
 
مرکزی
 
کلیه کلاس‌های دوره‌های آموزشی ابتدایی، متوسطه دور اول و متوسطه دور دوم بصورت مجازی و در بستر شاد در شهر‌های اراک، ساوه، شازندو مهاجران و روستا‌های کزاز، قدمگاه، اکبر آباد، غینر، راشان، باغ برآفتاب، البرج، حسن آباد، دهپول، علی آباد، رباط میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجی آباد، گاوخانه، جمال آباد، مرزیجران، خانه میران و نظم آباد برگزار می‌گردد.
 
لرستان
 
با مصوبه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و با هدف جلوگیری از گسترش و قطع زنجیره بیماری آنفلوآنزا، تمامی مقاطع آموزشی استان لرستان در روز‌های شنبه، یکشنبه و دوشنبه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.
 
مازندران
مدارس مازندران روزهای شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد. مدیریت بحران استانداری مازندران اعلام کرد: به منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و جلوگیری از گسترش آنفولانزا، مدارس در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذر به صورت آنلاین است.
 
 
تکمیل می شود...
تعطیلی مدارس دانشگاه ادارات غیرحضوری مجازی خبر فوری دانشگاه ها
