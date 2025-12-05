دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال در دربی شماره ۱۰۶ در حالی در هفته دوازدهم برگزار شد که هيچکدام از دو تیم میلی به بردن نداشتند.

جفت پوچ استقلال و پرسپولیس در دربی ۱۰۶/ اوسمار و ساپینتو پات شدند

دو تیم پرسپولیس و استقلال در شرایطی پا به صدوششمین میدان رقابت گذاشتند که اوسمار ویرا و ریکاردو ساپینتو را روی نیمکت بودند، اما تفکر آنها نتیجه‌ای جز تساوی به دنبال نداشت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال در دربی شماره ۱۰۶ از ساعت ۱۵:۳۰ امروز، جمعه در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک آغاز شد و با نتیجه صفر - صفر به پایان رسید.

قضاوت صدوششمین دربی پایتخت را وحید کاظمی به عهده داشت.

ترکیب ابتدایی پرسپولیس:

پیام نیازمند، مرتضی پورعلی گنجی، محمدحسين کنعانی‌زادگان، سرژ اوریه، میلاد محمدی، میلاد سرلک، سروش رفیعی، امید عالیشاه، اوستون اورونوف، محمد عمری و علی علیپور.

ترکیب ابتدایی استقلال:

آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، منیر الحدادی و سعید سحرخیزان.

اولین موقعیت بازی را پرسپولیسی‌ها دقیقه ۵ روی همکاری علیپور و اورونوف در محوطه جریمه استقلال ایجاد کردند که ضربه هافبک ازبکستانی سرخپوشان شدت لازم را نداشت و آدان به راحتی توپ را به آغوش کشید.

بار دیگر موقعیت برای پرسپولیس در دقیقه ۸ ایجاد شد که ضربه اورونوف این بار خطرناک‌تر بود، آمل توپ بین پاهای آدان گیر افتاد تا بار دیگر دروازه‌بان آبی‌ها هافبک ازبک را دست خالی بگذارد.

توپ‌گیری سروش رفیعی در دقیقه ۱۰ از منیرالحدادی در میانه میدان توپ را به امید عالیشاه رساند که کاپیتان پرسپولیس قصد داشت از همانجا توپ را از پشت سر آدان به دروازه برساند، اما ضربه‌اش دقت لازم را نداشت و با فاصله کمی از بالای دروزاه راهی اوت شد.

استقلالی‌ها کمی پس از حملات پرسپولیس به خودشان آمدند و در دقیقه ۱۲ توانستند موقعیت نصفه و نیمه‌ای ایجاد کنند، اما به گرفتن یک کرنر بسنده کردند.

دقیقه ۱۷ موقعیت دیگری در یک سوم دفاعی پرسپولیس ایجاد شد که در رفت و برگشت، توپ به مدافعان سرخپوش هم برخورد کرد؛ پرچم کمک داور بالا رفت و بازی متوقف شد، اما علت توقف بازی آفساید مهاجم استقلال بود که پیش از برخورد توپ به دست پورعلی‌گنجی در موقعیت آفساید قرار گرفته بود.

علیپور در دقیقه ۲۰ در محوطه جریمه استقلال صاحب توپ شد و موقعیت خوبی هم داشت، اما ضربه او با فاصله زیادی از بالای دروازه راهی اون شد و دقت لازم را نداشت.

ارسال صالح‌ حردانی از سمت راست در دقیقه ۲۵ ابتدا توسط نیازمند با دفع ناقص همراه شد و در ادامه توپ به کوشکی رسید که او قصد داشت دروازه پرسپولیس را باز کند که بازهم نیازمند موفق به دفع توپ شد. در ادامه داور روی مدافع پرسپولیس خطا اعلام کرد تا این موقعیت خطرناک با سوت داور به اتمام برسد.

یاسر آسانی دقیقه ۳۶ مسابقه پشت محوطه جریمه خودش را در موقعیتی قرار داد تا بتواند با شوتی ناگهانی دروازه پرسپولیس را تهدید کند، اما ضربه پر قدرت او کمی با دروازه فاصله داشت و به شکل خطرناکی از کنار دروازه به بیرون رفت.

نیمه نخست این بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

با شروع نیمه دوم، استقلال فشار در میانه میدان را بیشتر کرد و در دقیقه ۴۷ روی توپی که از هافبک‌های پرسپولیس گرفته شد، رزاقی‌نیا شوتی ناگهانی را روانه دروازه پیام نیازمند کرد که دروازه‌بان سرخپوشان توپ را برگشت داد.

در دقیقه ۵۲ موقعیت دیگری نصیب استقلال شد که سحرخیزان با سرتوپی پورعلی‌گنجی را از پیش‌رو برداشت و فرصت این را داشت تا در اولین تجربه‌اش در دربی نام خود را به گلزنان تاریخ دربی اضافه کند، اما نیازمند توپ او را دفع کرد.

اسماعیل قلی‌زاده که جای منیر الحدادی را در ترکیب گرفته بود، با پاس صالح حردانی صاحب توپ شد و ضربه‌اش از بالای دروازه پرسپولیس به اوت رفت.

پرسپولیسی‌ها در دقیقه ۸۴ یک موقعیت جدی داشتند که پاس میلاد محمدی در شلوغی محوطه جریمه برگشت داده شد و به تیوی بیفوما رسید که به عنوان بازیکن تعویضی وارد میدان شد، اما ضربه او هم از بالای دروازه راهی اوت شد.

بازی در نهایت بدون هیچ خروجی خاصی و هیجان ویژه‌ای با تساوی بدون گل خاتمه یافت.