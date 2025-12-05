رسانه آمریکایی خبر داد سران کشورهای میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ در مراسم قرعهکشی این تورنمنت شرکت خواهند داشت.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا روز جمعه در مراسم قرعهکشی نهایی جام جهانی در مرکز کندی واشنگتن حضور خواهد یافت و جایزه صلح افتتاحیه فیفا را دریافت خواهد کرد.
اینفانتینو سپس ترامپ را بهعنوان دریافتکننده جایزه صلح معرفی خواهد کرد و ترامپ سخنرانی خود را ایراد میکند.
جام جهانی ۲۰۲۶ برای اولین بار با حضور ۴۸ تیم و در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشود.
جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ از ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد ۱۴۰۵) آغاز میشود و تا ۱۹ ژوئیه (۲۸ تیر ۱۴۰۵) ادامه دارد.
وبگاه پالتیکو در گزارشی اختصاصی خبر داده در این مراسم، ترامپ به همراه «کلودیا شینباوم» رئیسجمهور مکزیک و «مارک کارنی» نخستوزیر کانادا شرکت خواهند کرد.
این نخستین دیدار حضوری ترامپ و شینباوم خواهد بود و همچنین اولین حضور مشترک ترامپ و کارنی پس از اختلاف بر سر یک تعرفههای تجاری.
برنامه دو ساعته با اجرای «آندرهآ بوچلی» خواننده اپرای محبوب ترامپ آغاز میشود و سپس با سخنرانی «جیانی اینفانتینو» رئیس فیفا ادامه خواهد داشت.