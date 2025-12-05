میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حضور ترامپ در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی

برنامه دو ساعته با اجرای «آندره‌آ بوچلی» خواننده اپرای محبوب ترامپ آغاز می‌شود و سپس با سخنرانی «جیانی اینفانتینو» رئیس فیفا ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۴۴۰۳۹
| |
1250 بازدید
حضور ترامپ در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی

رسانه آمریکایی خبر داد سران کشورهای میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ در مراسم قرعه‌کشی این تورنمنت شرکت خواهند داشت. 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه در مراسم قرعه‌کشی نهایی جام جهانی در مرکز کندی واشنگتن حضور خواهد یافت و جایزه صلح افتتاحیه فیفا را دریافت خواهد کرد.  
اینفانتینو سپس ترامپ را به‌عنوان دریافت‌کننده جایزه صلح معرفی خواهد کرد و ترامپ سخنرانی خود را ایراد می‌کند. 

جام جهانی ۲۰۲۶ برای اولین بار با حضور ۴۸ تیم و در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود. 

جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ از ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد ۱۴۰۵) آغاز می‌شود و تا ۱۹ ژوئیه (۲۸ تیر ۱۴۰۵) ادامه دارد. 


وبگاه پالتیکو در گزارشی اختصاصی خبر داده در این مراسم، ترامپ به همراه «کلودیا شینباوم» رئیس‌جمهور مکزیک و «مارک کارنی» نخست‌وزیر کانادا شرکت خواهند کرد.

این نخستین دیدار حضوری ترامپ و شینباوم خواهد بود و همچنین اولین حضور مشترک ترامپ و کارنی پس از اختلاف بر سر یک تعرفه‌های تجاری.  

برنامه دو ساعته با اجرای «آندره‌آ بوچلی» خواننده اپرای محبوب ترامپ آغاز می‌شود و سپس با سخنرانی «جیانی اینفانتینو» رئیس فیفا ادامه خواهد داشت.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ جام جهانی مراسم قرعه کشی جایزه صلح جام جهانی فوتبال
خط و نشان مدلل برای دولت و سفره مردم/ آقایان دولتی؛ وقت شکست انحصار بازار نهاده است
اردستانی عذرخواهی کرد
محور‌های اصلی استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا؛ کاهش اهمیت خاورمیانه و نگاه خاص به روسیه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نمادهای جالب برای جام جهانی ۲۰۲۶
آیا ایران در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی خواهد بود؟!
نمایش کاپ جام جهانی در دوحه
ایران در سید دوم قرعه‌کشی جام جهانی/ ۷ بازی تا فینالیست شدن
اعلام زمان قرعه کشی لیگ بیست و دوم
نیمی از جمعیت کره زمین در انتظار جام جهانی
ترامپ بالاخره یک جایزه صلح گرفت!
صفحه رسمی نتانیاهو: ترامپ شایسته صلح نوبل است!
کاندیداتوری ترامپ برای جایزه نوبل صلح پس گرفته شد
وزیر ورزش عربستان: آماده میزبانی از جام جهانی ۶۴ تیمی هستیم!
خبرنگاران اعزامی صداوسیما همچنان از روی سکوی تماشاگران جام جهانی گزارش می‌کنند! / خبرنگاران تلویزیون را به سالن کنفرانس خبری نیز راه نمی‌دهند!
وزیر خارجه ایران با امیر قطر دیدار کرد
قرعه ملی‌پوشان کاراته ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو
رونمایی از پوسترهای رسمی جام جهانی ۲۰۲۶
جزییات تغییرات عجیب در نحوه برگزاری جام جهانی
زمان قرعه کشی لیگ یک اعلام شد
جام جهانی فوتبال هر دو سال یک‌بار می‌شود
۷۵درصد فوتبالیست‌های حرفه‌ای مخالف جام‌جهانی دوساله
جایزه صلح ایرلند به جان کری رسید
گفت‌و‌گوی پوتین و امیر قطر درباره برگزاری جام‌جهانی
بازیگران هم به جام جهانی می‌روند!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
فیلم عروسی مریم مومن و سهیل قاصدی
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
مینو محرز: مردم از خانه بیرون نیایند
آمریکا مادورو را به قطر تبعید می‌کند
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۹۹ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005de3
tabnak.ir/005de3