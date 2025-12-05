میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ماجرای رستورانی که اراذل و اوباش را استخدام می‌کرد

معاون مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی از کشف یک رستوران در محله سعادت‌آباد تهران و بازداشت عوامل مرتبط با به‌کارگیری اراذل و اوباش برای تهدید مشتریان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۴۰۳۴
| |
2498 بازدید
ماجرای رستورانی که اراذل و اوباش را استخدام می‌کرد

سرهنگ سعید راستی معاون مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی اظهار کرد: یکی از رستوران‌های سعادت آباد متأسفانه با به‌کارگیری چهار تا پنج نفر از اوباش، قصد داشت از مشتریان زهر چشم بگیرد. این افراد در مجموعه رستوران مستقر شده بودند تا در صورت اعتراض مشتریان، آن‌ها را تهدید و وادار به پرداخت مبالغ غیرقانونی کنند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی افزود: دو جوان، ساعت 10 شب برای صرف شام به این رستوران مراجعه کرده بودند اما پس از صرف غذا، به آن‌ها اعلام می‌شود که باید به‌عنوان ورودی مبلغ دو میلیون تومان به‌ازای هر نفر پرداخت کنند. این دو نفر نسبت به مبلغ غیرقانونی اعتراض می‌کنند و در همین لحظه پنج نفر از اوباش با سلاح سرد و چاقو به سمت آن‌ها حمله‌ور می‌شوند.

سرهنگ راستی گفت: مستندات و فیلم‌های این درگیری موجود است و بلافاصله پس از وقوع حادثه، همکاران عملیاتی وارد عمل شدند. در جریان عملیات پلیس، پنج نفر از اوباش بازداشت شدند. همچنین دو صاحب رستوران که برای کسب درآمد بیشتر این افراد را به‌صورت غیرقانونی به کار گرفته بودند، دستگیر شدند.

به گفته وی، اوباش دستگیرشده ارتباط مستقیم استخدامی با رستوران نداشتند اما صاحبان رستوران با هدف ایجاد فضای رعب و جلوگیری از اعتراض مشتریان، آن‌ها را در محل مستقر کرده بودند تا در صورت مقاومت مشتریان، با سلاح سرد وارد عمل شوند.

معاون مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی گفت: پرونده این رستوران و عوامل دستگیرشده برای رسیدگی قضایی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رستوران اراذل اوباش استخدام پلیس امنیت سعید راستی سعادت آباد سلاح سرد
خط و نشان مدلل برای دولت و سفره مردم/ آقایان دولتی؛ وقت شکست انحصار بازار نهاده است
اردستانی عذرخواهی کرد
محور‌های اصلی استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا؛ کاهش اهمیت خاورمیانه و نگاه خاص به روسیه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات و تصاویر تکان دهنده از هانی کرده شرور
حمله وحشیانه اراذل قمه‌به‌دست به یک شهروند
لحظات حمله اوباش قداره‌کش در تهران به یک پیرزن!
بستن جاده توسط اوباش و حمله به خودروها
قلدری اوباش پس از دستگیری
بازسازی صحنه تیراندازی اوباش در تهران
دستگیری سه شرور « شمشیری »
لحظات حمله وحشیانه اوباش در تهران
تصاویر اوباش بی‌ ام و سوار شمال تهران با کلاشنیکف!
تصایر هانی کرده بعد از گلوله خوردن
دستگیری ۱۴ نفر از اراذل و اوباش در کرمان
برخورد با اراذل و اوباش در تهران
کابوس پارک ارم پایان یافت!
درون مقر مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی چه می‌گذرد؟
دستگیری اراذل و اوباش معروف و سابقه دار در پاکدشت
«مانور اقتدار اراذل و اوباش» در شمال کشور! +فیلم
تصاویر تیراندازی اوباش به مراکز پزشکی
دختر بچه ایذه ای در تیراندازی اراذل و اوباش کشته شد
پلمب ۵ رستوران در دربند
پلمب ۹۴ رستوران، سفره‌خانه و قهوه‌سرا در کرمان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
فیلم عروسی مریم مومن و سهیل قاصدی
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
مینو محرز: مردم از خانه بیرون نیایند
آمریکا مادورو را به قطر تبعید می‌کند
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۹۹ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005ddy
tabnak.ir/005ddy