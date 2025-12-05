سرهنگ سعید راستی معاون مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی اظهار کرد: یکی از رستورانهای سعادت آباد متأسفانه با بهکارگیری چهار تا پنج نفر از اوباش، قصد داشت از مشتریان زهر چشم بگیرد. این افراد در مجموعه رستوران مستقر شده بودند تا در صورت اعتراض مشتریان، آنها را تهدید و وادار به پرداخت مبالغ غیرقانونی کنند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی افزود: دو جوان، ساعت 10 شب برای صرف شام به این رستوران مراجعه کرده بودند اما پس از صرف غذا، به آنها اعلام میشود که باید بهعنوان ورودی مبلغ دو میلیون تومان بهازای هر نفر پرداخت کنند. این دو نفر نسبت به مبلغ غیرقانونی اعتراض میکنند و در همین لحظه پنج نفر از اوباش با سلاح سرد و چاقو به سمت آنها حملهور میشوند.
سرهنگ راستی گفت: مستندات و فیلمهای این درگیری موجود است و بلافاصله پس از وقوع حادثه، همکاران عملیاتی وارد عمل شدند. در جریان عملیات پلیس، پنج نفر از اوباش بازداشت شدند. همچنین دو صاحب رستوران که برای کسب درآمد بیشتر این افراد را بهصورت غیرقانونی به کار گرفته بودند، دستگیر شدند.
به گفته وی، اوباش دستگیرشده ارتباط مستقیم استخدامی با رستوران نداشتند اما صاحبان رستوران با هدف ایجاد فضای رعب و جلوگیری از اعتراض مشتریان، آنها را در محل مستقر کرده بودند تا در صورت مقاومت مشتریان، با سلاح سرد وارد عمل شوند.
معاون مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی گفت: پرونده این رستوران و عوامل دستگیرشده برای رسیدگی قضایی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفته است.