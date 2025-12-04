میلی صفحه خبر لوگو بالا
فرمانده کل سپاه پیام صادر کرد

فرمانده کل سپاه گفت: سپاه آماده است تا تجارب خود را بدون هرگونه محدودیتی در اختیار کشورهای عضو سازمان شانگهای قرار دهد.
فرمانده کل سپاه پیام صادر کرد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سردار سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌مناسبت شروع مرحله نهایی رزمایش ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵، در پیامی با اشاره به توانمندی سپاه در مبارزه با تروریسم اظهار کرد: سپاه برای انتقال تجارب ضد تروریستی محدودیتی ندارد.

وی افزود: حضور گسترده رؤسای هیئت‌های عالی فرماندهان و افسران نظامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در این رزمایش نشان تعامل هم‌افزایی و اراده مشترک برای مقابله با تروریسم است.

فرمانده کل سپاه تاکید کرد: سپاه آماده است تا همه تجارب خود را بدون هرگونه محدودیتی در اختیار کشورهای عضو این سازمان قرار دهد.

