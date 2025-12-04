اطلاعیه انهدام یک تیم مسلح عملیاتی

به گزارش تابناک، بنا به اعلام روابط عمومی سپاه شهرستان پردیس، تیم مسلح عملیاتی نفاق در پی اقدامات ضدامنیتی در استان تهران و البرز، در شهرستان پردیس متلاشی شد.



این گزارش می افزاید: با رصد اطلاعاتی و هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات شهرستان پردیس، تیم عملیاتی مرتبط با نفاق که ضمن شبکه سازی به حمله به بیش از ۱۰ مرکز دولتی، امنیتی و نظامی در استان های تهران و البرز اقدام کرده بودند، در شهرستان پردیس دستگیر شدند.



بر اساس این گزارش، این افراد با شبکه سازی و اقدامات ضد امنیتی، اخیرا درصدد تامین مواد اولیه جهت ساخت بمب های دست ساز جهت سوء قصد به جان شهروندان و ایجاد ناامنی بودند که با اشراف و اقدام بموقع سازمان اطلاعات شهرستان پردیس ناکام ماندند.



روابط عمومی سپاه شهرستان پردیس از هموطنان درخواست کرد تا در صورت اطلاع از فعالیت مجرمانه و انجام اقدامات ضد امنیتی، مراتب را سریعاً به شماره ۱۱۴ ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه اطلاع دهند.