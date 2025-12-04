میلی صفحه خبر لوگو بالا
اطلاعیه انهدام یک تیم مسلح عملیاتی

با اقدام سربازان گمنام در سازمان اطلاعات سپاه پردیس، تیم مسلح عملیاتی نفاق در این شهرستان متلاشی شد.
اطلاعیه انهدام یک تیم مسلح عملیاتی

به گزارش تابناک، بنا به اعلام روابط عمومی سپاه شهرستان پردیس، تیم مسلح عملیاتی نفاق در پی اقدامات ضدامنیتی در استان تهران و البرز، در شهرستان پردیس متلاشی شد.
 
این گزارش می افزاید: با رصد اطلاعاتی و هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات شهرستان پردیس، تیم عملیاتی مرتبط با نفاق که ضمن شبکه سازی به حمله به بیش از ۱۰ مرکز دولتی، امنیتی و نظامی در استان های تهران و البرز اقدام کرده بودند، در شهرستان پردیس دستگیر شدند.
 
بر اساس این گزارش، این افراد با شبکه سازی و اقدامات ضد امنیتی، اخیرا درصدد تامین مواد اولیه جهت ساخت بمب های دست ساز جهت سوء قصد به جان شهروندان و ایجاد ناامنی بودند که با اشراف و اقدام بموقع سازمان اطلاعات شهرستان پردیس ناکام ماندند.
 
روابط عمومی سپاه شهرستان پردیس از هموطنان درخواست کرد تا در صورت اطلاع از فعالیت مجرمانه و انجام اقدامات ضد امنیتی، مراتب را سریعاً به شماره ۱۱۴ ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه اطلاع دهند.

سپاه پردیس اطلاعیه باند مسلحانه تیم عملیاتی انهدام سازمان اطلاعات سپاه
