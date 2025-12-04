میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستگیری سارقان مسلح طلافروشی پس از ۴۵ دقیقه

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری هر دو عامل حمله مسلحانه به یک طلا فروشی در این شهر با واکنش سریع و مقتدرانه ماموران پلیس، ۴۵ دقیقه پس از وقوع جرم خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۹۷
| |
2155 بازدید
دستگیری سارقان مسلح طلافروشی پس از ۴۵ دقیقه

به گزارش تابناک، سردار مهدی حاجیان عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بعدازظهر امروز (پنجشنبه- ۱۳ آذر) یک مورد حمله مسلحانه به یک طلا فروشی در شهرک معلم کرمانشاه به پلیس گزارش شد.

وی افزود: پس از حضور پلیس در محل حادثه و انجام تحقیقات ابتدایی مشخص شد دو نفر با برنامه ریزی از قبل طراحی شده و سرقت ۵ کیلو طلا به یک طلا فروشی حمله کرده اما با مقاومت صاحب آن مواجه می شوند.

سردار حاجیان ادامه داد: با مقاومت صاحب طلا فروشی در برابر سارق اول، نفر دوم با اسلحه کلت به سمت وی تیراندازی کرده و باعث مرگ او می شود.

رئیس پلیس کرمانشاه خاطرنشان کرد: به دنبال قتل صاحب طلافروشی، افراد سارق با یک دستگاه خودرو پراید فاقد پلاک از صحنه متواری شدند.

وی ادامه داد: با اجرای طرح مهار و اقدام فنی و تخصصی در خروجی شهر ماشین سارقان شناسایی شد.

سردار حاجیان افزود: ماموران پس از شناسایی خودرو سارقان مسلح در یک تعقیب و گریز نفس گیر و برق آسا آن ها را در مدت ۴۵ دقیقه پس از وقوع حادثه دستگیر و در بازرسی های انجام گرفته سلاح به کارگیری شده همراه با خفه کن کشف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان با تاکید بر اینکه امنیت مردم و جامعه خط قرمز پلیس است، گفت: مجرمان بدانند در کرمانشاه هیچ حاشیه امنیتی برای آن ها وجود ندارد و پلیس تا پای جان حافظ جان و مال مردم است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کرمانشاه طلافروشی سارقان مسلح سرقت سرقت طلا دستگیری
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرقت میلیاردی زن هوس‌باز از همسرش
سرقت‌های عجیب در يك ماه گذشته
سرقت با ترفند بیهوشی زنان در قرار اول
داماد خانواده سارق از آب درآمد
بازداشت زوج سارقی که از طلافروشی‌ها سرقت می‌کردند
اعتراف سارقان به‌سرقت ۲۸‌میلیارد ریال طلا در گناوه
دستگیری سارقان طلافروشی و بازگرداندن طلاها
ناکامی سارقان مسلح طلافروشی در خانی‌آباد
جوان گروگان برای سرقت سکه با دزدان همدست شد!
دستگیری سارقان طلا در آبادان
سرقت مسلحانه از طلافروشی در تبریز/ یک کشته
سرقت مسلحانه طلا فروشی در ازنا
سرقت از طلافروشی ستارخان
دستگیری سارقان مسلح قبل از سرقت طلافروشی
دستگیری سارقان مسلح طلافروشی قشم
سرقت مسلحانه از یک طلا فروشی در یزد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
آخرین اخبار
عکس: همه همسران سام درخشانی در یک قاب کنار هم!
یارانه‌زدایی در آرژانتین؛ از احیای اقتصادی تا چالش‌های ناگزیر
قهرمان کشتی ایران در حال نظافت حرم امام علی
رشوه مافیای خودرو: گفتند 300 میلیارد بگیر وگرنه...
عکس: هفت سال پیش تهران در چنین روزی!
نصف شدن خودرو چینی در شانگهای طی یک سانحه! + عکس
لحظه رضایت معاون پزشکیان برای اهدای اعضای دومین فرزندش
چالش بازیگر گزیده‌کار از پخت غذا در استخر توپ/چرا سوسن در فصل‌های بعدی پایتخت نبود؟
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
«مواد مخدر» بهانه حمله احتمالی دولت ترامپ به ونزوئلا است/ ترامپ بدون مجوز کنگره اقدام به جنگ خواهد کرد
تصاویر نابودی کامل نماد جزیره کیش
تیم ملی ایران از ممنوعیت سفر به آمریکا معاف شد
شهر باستانی بعد از ۳۵۰۰ سال از زیر خاک بیرون آمد + عکس
لغو و تأخیر در پرواز‌های تهران به استانبول
گفت‌وگوی مهم گروسی با کالاس درباره ایران
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۹۹ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005ddN
tabnak.ir/005ddN