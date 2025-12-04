میلی صفحه خبر لوگو بالا
ساپینتو: درباره منیر الحدادی و احمدی اطلاعاتی نمی‌دهم!

سرمربی استقلال پیش از شهرآورد پایتخت گفت: می‌خواهیم که سه امتیاز را به هواداران هدیه بدهیم. فردا متوجه خواهید شد که چه کسی بازی می‌کند و چه کسی بازی نمی‌کند.
ساپینتو: درباره منیر الحدادی و احمدی اطلاعاتی نمی‌دهم!

به گزارش تابناک، تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب رقابت‌های هفته دوازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ فردا(جمعه، ۱۴ آذر) در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک، میزبان استقلال است.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از این بازی گفت: قهرمانی تیم کشتی فرنگی استقلال را تبریک می‌گویم و به آن افتخار می‌کنیم. بازی خوبی خواهد بود، استادیوم پر از هوادار است و اهمیت این بازی را می‌دانیم. باوجود این که با یک بازی کم‌تر در صدر جدول هستیم اما تاریخچه این بازی‌ را می‌دانیم. از تاریخچه بازی‌های اخیر راضی نیستیم و هشت سال است که داربی را نبرده‌ایم و ۱۸ بازی خیلی خیلی زیاد است.

او ادامه داد: زمانش رسیده که بازی را ببریم، با تمام احترام به پرسپولیس که بازی خانگی آن‌هاست. روی آن‌ها فشار بیش‌تری است چرا که از ما در جدول عقب‌تر هستند. استادیوم نداریم و هر دو خارج از خانه بازی می‌کنیم. این بازی مهم است و زیاد مهم نیست که بیرون یا داخل خانه است. هواداران انتظار دارند که ببریم و همیشه از ما حمایت کرده‌اند و امروز در هتل و فرودگاه حضور داشتند و می‌خواهیم که سه امتیاز را به آن‌ها هدیه بدهیم. امیدوارم داوران بازی خوبی انجام دهند و ما هم کمک می‌کنیم و امیدواریم برای هر دو طرف تصمیم خوبی بگیرند.

سرمربی استقلال درباره آخرین وضعیت منیر الحدادی و مهران احمدی گفت: نمی‌خواهم درباره آن‌ها هیچ اطلاعاتی بدهم، فردا متوجه خواهید شد که چه کسی بازی می‌کند و چه کسی بازی نمی‌کند.

ساپینتو در پایان درباره این که ورزشگاه اراک برای پرسپولیس خوش یمن نبوده گفت: دنبال این مسأله نیستم و در این موارد منطقی هستم. به خودمان باید ایمان داشته باشیم و طبق برنامه جلو برویم و صد در صد تمرکز داشته باشیم. تیمی که بهتر دفاع کند بازی فردا را می‌برد. نباید اشتباه انجام دهیم. بازیکنان باکیفیتی دارند و در خط حمله سریع هستند. باید خیلی مراقب باشیم. اورونوف و عمری و تمام این بازیکنان بااستعداد هستند و همین‌طور علیپور، مهاجم آن‌ها که باید جلوی حملات آن‌ها را بگیریم. امیدوارم بازیکنان خط حمله ما روز خوبی داشته باشند و فرصت‌های خوبی ایجاد کنند تا بازی را ببریم.

 

استقلال ساپینتو منیر الحدادی مهران احمدی بازیکن استقلال دربی شهرآورد پرسپولیس استقلال و پرسپولیس مسابقه فوتبال
