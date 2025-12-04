به گزارش تابناک، تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب رقابت‌های هفته دوازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ فردا (جمعه، ۱۴ آذر) در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک، میزبان استقلال است.

اوسمار ویرا، سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از این بازی گفت: برای برگزاری بازی خیلی مهم به خارج از تهران آمدیم. از هوادارانی که به فرودگاه آمده بودند تشکر می‌کنم. امیدوارم با کاری که تیم انجام می‌دهد این مهمان نوازی را جبران کنیم. به غیر از تاریخ زیبایی که این دیدار دارد، جدول نشان می‌دهد که دو تیم در چه شرایطی هستند و بازی برای هر دو حساس است. هر دو تیم خوب کار کرده‌اند و ما هم کارهای لازم را انجام دادیم و امیدوارم شاهد یک بازی خوب باشیم.

سرمربی پرسپولیس درباره مصدومان این تیم در دیدار فردا گفت: مارکو باکیچ برای بازی فردا نیست اما بیفوما حضور خواهد داشت.

اوسمار درباره این بازی افزود: جای خوشحالی است که پیشکسوتان تمجید می‌کنند و تشکر می‌کنم. از طرفی دیگر تعریف‌ها مسئولیت ما را بیش‌تر می‌کند. برای بهتر شدن باید همیشه خود را آماده کنیم تا از حریفان بهتر باشیم.

سرمربی پرسپولیس درباره این که آیا قول پیروزی در این مصاف را می‌دهد، بیان کرد: در فوتبال نمی‌توانید قبل بازی قولی بدهید. ما تمرینات خوبی داشته‌ایم و نکاتی که باید انجام می‌دادیم را به خوبی انجام دادیم. شاید برخی بازی‌ها را در این‌جا برابر آلومینیوم کرده باشیم و نتیجه نگرفته باشیم اما دیدار فردا برابر تیم دیگری است.