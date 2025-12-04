دختر ایرانی صاحب کرسی جهانی شد

ثریا آقایی المپین بدمینتون ایران با پیشنهاد رییس کمیسیون ورزشکاران IOC و تایید رییس کمیته بین المپیک، عضو این کمیسیون شد.

به گزارش تابناک به نقل از سایت IOC، کرستی کاونتری رئیس کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) پنج عضو جدید کمیسیون ورزشکاران IOC (AC) را منصوب کرد.

در این انتخاب اخیر، ثریا آقایی المپین رشته بدمینتون کشورمان نیز جزو ۵ عضو جدید این کمیسیون انتخاب شد تا طبق قوانین این نهاد ورزشی بین المللی اطمینان حاصل شود که این کمیسیون به ترکیب کامل خود برای بازی‌های المپیک زمستانی میلانو کورتینا 2026 رسیده است.

۵ المپین، ورزشکار شاخص و قهرمان المپیک عبارتند از: ثریا آقایی حاجی آقا (ایران، بدمینتون)، حسین علیرضا (عربستان، قایقرانی)، چیک صلاح سیسه (ساحل عاج، تکواندو)، اولوفونکه اوشونایکه (نیجریه، تنیس روی میز) و ماریانا پاژون (کلمبیا، دوچرخه سواری) هستند.

این انتخاب و انتصاب با هماهنگی رئیس کمیسیون ورزشکاران انجام شد.