سه فرضیه درباره کشته شدن ابو شباب

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، وسام عفیف، تحلیلگر سیاسی معتقد است که کشته شدن یاسر ابو شباب، که با گروههای رژیم صهیونیستی همکاری داشت، ضربهای جدی به تلاشهای دستگاههای امنیتی رژیم صهیونیستی و به ویژه شاباک محسوب میشود، زیرا این دستگاهها مسئول شکلدهی و حمایت از این گروهها بودند.
رسانههای رژیم صهیونیستی، از جمله کانال ۱۴، مرگ ابو شباب را اعلام کردند؛ او پیشتر در جریان جنگهای اخیر رژیم صهیونیستی در غزه با گروههایی همکاری داشته و کنترل برخی مناطق را در اختیار گرفته بود.
این تحلیلگر سیاسی سه فرضیه اصلی درباره عامل این ترور مطرح کرده است.
به عقیده او، فعالیت مقاومت فلسطین نخستین فرضیه هلاکت یاسر ابوشباب است. او میگوید مهمترین فرضیه این است که مقاومت فلسطین پشت این عملیات بوده است، چرا که گروه ابو شباب به عنوان اهداف اولیه آنها در شمال و جنوب غزه شناخته میشوند. هرچند مقاومت تاکنون مسئولیت این عملیات را به طور رسمی بر عهده نگرفته است.
فرضیه دوم احتمال کشته شدن ابو شباب طی عملیاتهای میدانی گروه خود اوست.
به عقیدا عفیف فرضیه سوم شامل تصفیه حسابهای داخلی و بازسازی رهبری گروه ابو شباب است که تا زمانی که مقاومت مسئولیت عملیات را بر عهده نگیرد، این سناریو نیز محتمل باقی میماند.
ابو شباب فلسطینی متولد ۱۹۹۰ در رفح بود و به قبیله الترابین تعلق داشت. وی پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اتهام جرایم دستگیر و پس از بمباران مقرهای امنیتی رژیم صهیونیستی آزاد شد.
نام او پس از حمله گردانهای عزالدین القسام به نیروهای تحت فرمانش در شرق رفح در ۳۰ مه ۲۰۲۵ مطرح شد؛ گروهی که توسط مقاومت فلسطین به عنوان «باند ابو شباب» توصیف شد و به طور مستقیم با رژیم صهیونیستی همکاری میکرد.
شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که یاسر ابو شباب، سرکرده گروه ابو شباب در نوار غزه، کشته شده است.
این رسانه گزارش داد که که هلاکت او در نتیجه یک عملیات هدفمند رخ داده است.
همزمان، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که ابو شباب در داخل نوار غزه به دست افراد ناشناس کشته شده است.
این رادیو بدون ارائه جزئیات بیشتر، تنها به این نکته اشاره کرد که عاملان این حمله تا این لحظه شناسایی نشدهاند.
رادیوی ارتش اسرائیل گزارش داد که ارزیابیهای امنیتی در تلآویو حاکی از آن است که یاسر ابو شباب احتمالاً توسط یکی از افراد خودی هدف قرار گرفته و کشته شده است.