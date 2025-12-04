پوتین با استقبال غیررسمی مودی وارد هند شد

دفتر مطبوعاتی ریاست‌جمهوری روسیه گزارش داد، رئیس‌جمهور روسیه و نخست‌وزیر هند، دیدار غیررسمی خود را در اقامتگاه این نخست‌وزیر در دهلی آغاز کردند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر مطبوعاتی ریاست‌جمهوری روسیه شامگاه پنجشنبه اعلام کرد: «ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند از فرودگاه به محل اقامت نخست‌وزیر در دهلی رسیدند. آنها در یک کاروان مشترک با ماشین نخست‌وزیر هند حرکت و ۲ رهبر گفت‌وگوی غیررسمی را آغاز کردند.»

بنا بر این گزارش، این جلسه ماهیت غیررسمی دارد؛ یعنی تمام رویدادهای رسمی پروتکل این سفر دولتی تا تاریخ ۵ دسامبر (۱۴ آذر ماه) آغاز نخواهد شد. با این وجود، همانطور که «یوری اوشاکوف» دستیار رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد، این گفت‌وگو را می‌توان رویداد کلیدی این سفر دانست زیرا در طول این جلسات مهمترین و حساس‌ترین مسائل مورد بحث قرار می‌گیرد.

مودی در سال ۲۰۲۴ از روسیه بازدید و در طول آن سفر، پوتین نیز در یک محیط غیررسمی در اقامتگاه «نوو-اوگاریوو» از او پذیرایی کرد.

ولادیمیر پوتین در بدو ورود به دهلی در مصاحبه‌ای با «ایندیا تودی» گفت که در حال حاضر هیچ هدفی برای معرفی یک ارز واحد در فضای بریکس وجود ندارد و این باید یک روند آرام باشد.

او که به دعوت نارندرا مودی به هند سفر کرده، افزود: «ما هدفی برای معرفی یک ارز واحد در بریکس نداریم و این کار باید با دقت و آرامش انجام شود. همچنین، امکانات استفاده از ارزهای ملی برای تسویه حساب‌ها در بریکس باید گسترش یابد و ما باید از فرصت‌های بانک توسعه جدید بریکس بیشتر استفاده کنیم.»