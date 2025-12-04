میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پوتین با استقبال غیررسمی مودی وارد هند شد

دفتر مطبوعاتی ریاست‌جمهوری روسیه گزارش داد، رئیس‌جمهور روسیه و نخست‌وزیر هند، دیدار غیررسمی خود را در اقامتگاه این نخست‌وزیر در دهلی آغاز کردند.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۸۸
| |
2807 بازدید
|
۱

پوتین با استقبال غیررسمی مودی وارد هند شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر مطبوعاتی ریاست‌جمهوری روسیه شامگاه پنجشنبه اعلام کرد: «ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند از فرودگاه به محل اقامت نخست‌وزیر در دهلی رسیدند. آنها در یک کاروان مشترک با ماشین نخست‌وزیر هند حرکت و ۲ رهبر گفت‌وگوی غیررسمی را آغاز کردند.»

بنا بر این گزارش، این جلسه ماهیت غیررسمی دارد؛ یعنی تمام رویدادهای رسمی پروتکل این سفر دولتی تا تاریخ ۵ دسامبر (۱۴ آذر ماه) آغاز نخواهد شد. با این وجود، همانطور که «یوری اوشاکوف» دستیار رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد، این گفت‌وگو را می‌توان رویداد کلیدی این سفر دانست زیرا در طول این جلسات مهمترین و حساس‌ترین مسائل مورد بحث قرار می‌گیرد.

مودی در سال ۲۰۲۴ از روسیه بازدید و در طول آن سفر، پوتین نیز در یک محیط غیررسمی در اقامتگاه «نوو-اوگاریوو» از او پذیرایی کرد.

ولادیمیر پوتین در بدو ورود به دهلی در مصاحبه‌ای با «ایندیا تودی» گفت که در حال حاضر هیچ هدفی برای معرفی یک ارز واحد در فضای بریکس وجود ندارد و این باید یک روند آرام باشد.

او که به دعوت نارندرا مودی به هند سفر کرده، افزود: «ما هدفی برای معرفی یک ارز واحد در بریکس نداریم و این کار باید با دقت و آرامش انجام شود. همچنین، امکانات استفاده از ارزهای ملی برای تسویه حساب‌ها در بریکس باید گسترش یابد و ما باید از فرصت‌های بانک توسعه جدید بریکس بیشتر استفاده کنیم.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هند دهلی نو نارندرا مودی نخست وزیر هند
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نخست‌وزیر هند خواستار مقابله‌جهانی با ارزهای دیجیتالی
جنجال تغییر نام کشور هند به «بهارات»
روایت نخست‌وزیر هند از دیدارش با پزشکیان
چگونه «نارندرا مودی» در حال تغییر هند و جهان است؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
1
پاسخ
پوتین مرد صلح ناجی جهان از دست شیطان ترامپ
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
آخرین اخبار
عکس: همه همسران سام درخشانی در یک قاب کنار هم!
یارانه‌زدایی در آرژانتین؛ از احیای اقتصادی تا چالش‌های ناگزیر
قهرمان کشتی ایران در حال نظافت حرم امام علی
رشوه مافیای خودرو: گفتند 300 میلیارد بگیر وگرنه...
عکس: هفت سال پیش تهران در چنین روزی!
نصف شدن خودرو چینی در شانگهای طی یک سانحه! + عکس
لحظه رضایت معاون پزشکیان برای اهدای اعضای دومین فرزندش
چالش بازیگر گزیده‌کار از پخت غذا در استخر توپ/چرا سوسن در فصل‌های بعدی پایتخت نبود؟
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
«مواد مخدر» بهانه حمله احتمالی دولت ترامپ به ونزوئلا است/ ترامپ بدون مجوز کنگره اقدام به جنگ خواهد کرد
تصاویر نابودی کامل نماد جزیره کیش
تیم ملی ایران از ممنوعیت سفر به آمریکا معاف شد
شهر باستانی بعد از ۳۵۰۰ سال از زیر خاک بیرون آمد + عکس
لغو و تأخیر در پرواز‌های تهران به استانبول
گفت‌وگوی مهم گروسی با کالاس درباره ایران
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۹۹ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005ddE
tabnak.ir/005ddE