اسرائیل حمله را آغاز کرد + عکس

به گزارش تابناک، در سایه سکوت دولت لبنان در قبال جنایات رژیم صهیونیستی، جنگندههای این رژیم، حملات خود به جنوب این کشور را آغاز کردند.
جنگندههای رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود به جنوب لبنان، شهرکهای «جباع» و «محرونه را بمباران کردند.
ارتش رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل با صدور بیانیهای خطاب به ساکنان جنوب لبنان مدعی شد که بهزودی زیرساختهای نظامی حزبالله را هدف قرار خواهد داد.
جنگندههای صهیونیستی دقایقی قبل در ارتفاع پایین، بر فراز مناطق جنوبی لبنان به پرواز درآمدند. و حملات خود را آغاز کردند.
ساعتی قبل هم یک پهپاد اسرائیلی، منطقه «الشعره» از توابع بعلبک را هدف قرار داد.
منابع لبنانی خبر دادند حملات هوایی به جباع و محرونه، همزمان با زمان خروج دانشآموزان از مدارسشان بود. یک مدرسه و بیمارستان در نزدیکی محل حمله وجود دارد.
ارتش رژیم صهیونیستی عصر امروز (پنجشنبه) در پی این حملات مدعی شد که مواضع حزبالله را هدف قرار داده است.