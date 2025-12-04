میلی صفحه خبر لوگو بالا
صابر گل عنبری
کد خبر: ۱۳۴۳۹۸۵
| |
5082 بازدید
|
۱

ترور ابوشباب!

رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرده که یاسر ابوشباب، فرمانده نیرو‌های شبه‌نظامی مورد حمایت اسرائیل در نوار غزه، در شرق رفح منطقه‌ای که همچنان تحت کنترل کامل اسرائیل است کشته شده است. برخی منابع نیز گفته‌اند چند تن از معاونان او هم در این حادثه جان خود را از داده‌اند.

ابوشباب پیش‌تر از نیرو‌های حکومت خودگردان فلسطین بود، اما به دلیل اتهامات جنایی زندانی شد. او با آغاز جنگ غزه از زندان گریخت و به همکاری با اسرائیل علیه حماس روی آورد. هم‌زمان، عشیره و قبیله «الترابین» با صدور بیانیه‌ای از وی تبری جست و او را «مهدورالدم» اعلام کرد.

اسرائیل و آمریکا روی ابوشباب حساب ویژه‌ای باز کرده بودند. تل‌آویو تلاش داشت با بازسازی منطقه شرق رفح به عنوان الگویی برای «غزهِ جدید» معرفی کند و مدیریت این منطقه بازسازی شده را به ابوشباب واگذارد کند تا از یک‌سو حماس را در مناطق ویران و بدون بازسازیِ تحت کنترلش تحت فشار افکار عمومی قرار دهد و از سوی دیگر جایگاه ابوشباب و نیروهایش را در آینده غزه تقویت کند. 

با این حال، هنوز چگونگی کشته شدن یاسر ابوشباب روشن نیست. حماس و شاخه نظامی آن تاکنون سکوت کرده‌اند و روایت رسانه‌های اسرائیلی نیز متناقض است. برخی منابع گفته‌اند او در کمینی در شرق رفح ترور شده؛ برخی دیگر گزارش داده‌اند که بر اثر تیراندازی یکی از نزدیکانش به‌شدت زخمی شده و پس از انتقال به بیمارستانی در اسرائیل جان باخته است. روایات دیگری هم مرگ او را نتیجه اختلافات و درگیری داخلی گروهش دانسته‌اند. 

اگر روایت درگیری داخلی درست نباشد، احتمالاً او یا در کمین کشته شده یا هدف تیراندازی یکی از افراد گروه خود قرار گرفته است. اگر در کمین افتاده باشد، روشن است که کار شاخه نظامی حماس بوده است. اما اگر یکی از نیروهایش او را کشته باشد، احتمال دارد آن فرد نفوذی حماس بوده یا از سوی عشیره ابوشباب برای این کار مأمور شده باشد.

در هر حال، ترور ابوشباب حائز اهمیت است و اگر در نهایت ثابت شود که حماس عامل این ترور بوده، این اتفاق امنیتی و اطلاعاتی پیچیده آن هم در منطقه‌ای شدیدا تحت کنترل ارتش اسرائیل و در حالی که او از حمایت امنیتی گسترده اسرائیل برخوردار بود، واجد چند دلالت امنیتی و سیاسی است.

این اتفاق در وهله نخست در ادامه ناکامی آن در ایجاد جایگزینی برای حماس تفسیر می‌شود و این که که حماس هنوز نه فقط در مناطق تحت کنترل خود، بلکه در مناطق غیرمسکونی که اسرائیل هنوز از آن عقب‌نشینی نکرده، همچنان حضوری پنهانی و فعال دارد.

همچنین مرگ ابوشباب پس از تعقیب، دستگیری و اعدام تعدادی از نیرو‌های وابسته به او در چند هفته گذشته در مناطق مسکونی غزه می‌تواند موجی از نگرانی در میان شبه‌نظامیان فلسطینی تحت حمایت اسرائیل ایجاد کند. با این حال، پیش از هر نتیجه‌گیری قطعی، باید روشن شود که ابوشباب دقیقاً چگونه کشته شده است.

حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
0
پاسخ
عکس: صابر گل عنبری، نویسنده خبر یا گزارش

عکس یاسر ابوشباب را هم بگذارید.
