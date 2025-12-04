میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعتراض تراکتوری‌ها به تصمیمات داور

دیدار تراکتور-استقلال خوزستان با حاشیه‌هایی همراه بود.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۸۴
| |
985 بازدید
اعتراض تراکتوری‌ها به تصمیمات داور

به گزارش تابناک، تراکتور و استقلال خوزستان در جریان هفته دوازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۷ امروز پنجشنبه ۱۳ آذر در ورزشگاه شهید سردار سلیمانی تبریز (بنیان دیزل) به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

حاشیه‌های این دیدار را در ادامه می‌خوانید:

ظرفیت ورزشگاه بنیان‌دیزل تکمیل شد و تمام سکوها در اختیار هواداران تیم تراکتور قرار گرفت.

سرمای شدیدی در ورزشگاه وجود نداشت و هواداران حضور پرشوری داشتند.

صادق محرمی به علت مصدومیت بازی امروز را از دست داد. همچنین ایگور پوستونسکی هم از روی سکوها بازی را تماشا کرد.

هواداران تراکتور با شعار "VAR VAR" خواستار بازبینی صحنه برخورد با مهدی هاشم‌نژاد شدند اما VAR دستوری مبنی بر بازبینی صحنه نداد.

هواداران تراکتور در واکنش به تصمیمات داور او را "داورِ پرسپولیسی" خطاب کردند.

دراگان اسکوچیچ پس از سوت پایان نیمه اول، به سمت داور رفت و به او اعتراض کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
لیگ برتر تراکتور مسابقه فوتبال استقلال خوزستان VAR
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر مسابقه فوتبال با 17 اخراجی!
پوستر تراکتور و دیدار نسف قارشی ازبکستان
افزایش شانس صعود تراکتور در لیگ نخبگان
صعود سپاهان به رده سوم جدول با برد پرگل
اقدام جالب بازیکنان تراکتور برای یک هوادار
خبر جدید درباره زمان بازی پرسپولیس - تراکتور
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
حمایت قاطع باشگاه تراکتور از خلیل‌زاده
 استقلال با ۷ غایب به مصاف تراکتور می‌رود
عصبانیت اسکوچیچ از تساوی با پرسپولیس: ما باختیم!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
آخرین اخبار
عکس: همه همسران سام درخشانی در یک قاب کنار هم!
یارانه‌زدایی در آرژانتین؛ از احیای اقتصادی تا چالش‌های ناگزیر
قهرمان کشتی ایران در حال نظافت حرم امام علی
رشوه مافیای خودرو: گفتند 300 میلیارد بگیر وگرنه...
عکس: هفت سال پیش تهران در چنین روزی!
نصف شدن خودرو چینی در شانگهای طی یک سانحه! + عکس
لحظه رضایت معاون پزشکیان برای اهدای اعضای دومین فرزندش
چالش بازیگر گزیده‌کار از پخت غذا در استخر توپ/چرا سوسن در فصل‌های بعدی پایتخت نبود؟
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
«مواد مخدر» بهانه حمله احتمالی دولت ترامپ به ونزوئلا است/ ترامپ بدون مجوز کنگره اقدام به جنگ خواهد کرد
تصاویر نابودی کامل نماد جزیره کیش
تیم ملی ایران از ممنوعیت سفر به آمریکا معاف شد
شهر باستانی بعد از ۳۵۰۰ سال از زیر خاک بیرون آمد + عکس
لغو و تأخیر در پرواز‌های تهران به استانبول
گفت‌وگوی مهم گروسی با کالاس درباره ایران
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۹۹ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005ddA
tabnak.ir/005ddA