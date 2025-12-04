به گزارش تابناک، تراکتور و استقلال خوزستان در جریان هفته دوازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۷ امروز پنجشنبه ۱۳ آذر در ورزشگاه شهید سردار سلیمانی تبریز (بنیان دیزل) به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

حاشیه‌های این دیدار را در ادامه می‌خوانید:

ظرفیت ورزشگاه بنیان‌دیزل تکمیل شد و تمام سکوها در اختیار هواداران تیم تراکتور قرار گرفت.

سرمای شدیدی در ورزشگاه وجود نداشت و هواداران حضور پرشوری داشتند.

صادق محرمی به علت مصدومیت بازی امروز را از دست داد. همچنین ایگور پوستونسکی هم از روی سکوها بازی را تماشا کرد.

هواداران تراکتور با شعار "VAR VAR" خواستار بازبینی صحنه برخورد با مهدی هاشم‌نژاد شدند اما VAR دستوری مبنی بر بازبینی صحنه نداد.

هواداران تراکتور در واکنش به تصمیمات داور او را "داورِ پرسپولیسی" خطاب کردند.

دراگان اسکوچیچ پس از سوت پایان نیمه اول، به سمت داور رفت و به او اعتراض کرد.