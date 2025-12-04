میلی صفحه خبر لوگو بالا
موگرینی از ریاست کالج اروپا استعفا داد

مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا که با تحقیقات کلاهبرداری روبرو بود، از ریاست کالج اروپا استعفا داد.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۷۹
| |
433 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «فدریکا موگرینی»، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه پس از درگیر شدن در تحقیقات کلاهبرداری، از سمت خود به عنوان رئیس یک موسسه معتبر مطالعات اروپا استعفا داد.

فدریکا موگرینی در بیانیه‌ای اعلام کرد که از سمت ریاست کالج اروپا مستقر در شهر بروژ بلژیک و مدیر آکادمی دیپلماتیک اتحادیه اروپا کناره‌گیری می‌کند و هیچ دلیلی برای استعفای خود ارائه نکرد و فقط گفت که این کار را «در راستای نهایت دقت و انصافی که همیشه در انجام وظایفم داشته‌ام» انجام داده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، او گفت: «من به آنچه با هم به دست آورده‌ایم افتخار می‌کنم و عمیقاً از اعتماد، احترام و حمایتی که دانشجویان، اساتید، کارکنان و فارغ التحصیلان کالج و آکادمی به من نشان داده‌اند و می‌دهند، سپاسگزارم.»

موگرینی روز سه‌شنبه پس از یورش مقامات بلژیک به دفاتر سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا در بروکسل و کالج در بروژ، برای بازجویی بازداشت شد.

دفتر دادستانی عمومی اروپا اعلام کرد که موگرینی، یکی از اعضای ارشد دانشگاه و یکی از مقامات ارشد کمیسیون اروپا توسط پلیس قضایی فدرال بلژیک مورد بازجویی قرار گرفتند و بعداً آزاد شدند زیرا خطری برای فرار آنها در نظر گرفته نشده بود.

دفتر دادستانی اعلام کرد: «این اتهامات مربوط به کلاهبرداری و فساد در خرید، تضاد منافع و نقض اسرار حرفه‌ای است.»

اروپا موگرینی استعفا کالج اروپا بازداشت بازجویی اتهام سودجویی اتحادیه اروپا
