به گزارش تابناک، آتشپاد دوم حسن نجمی، سخنگوی عملیات سازمان آتشنشانی مشهد اظهار داشت: صبح امروز حادثه گازگرفتگی در یک مهمانپذیر در خیابان امام رضا (ع) به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و آتشنشانان به محل اعزام شدند.
وی اضافه کرد: نشت گاز مونواکسید کربن در یکی از اتاقها منجر به مسمومیت و مرگ یک زن و یک مرد شد.
سخنگوی عملیات سازمان آتشنشانی مشهد عنوان کرد: منبع نشت گاز در دست بررسی است، پس از بررسی مسیر دودکش و بخاری علت دقیق مشخص و اعلام میشود.
نجمی با بیان اینکه نشت گاز فقط مربوط به یک اتاق این مهمانپذیر بود، تاکید کرد: نصب و نگهداری مناسب دستگاههای اعلامکننده نشت گاز (دتکتور CO) و اطمینان از تهویه مناسب در فضاهای بسته ضروری است.
وی گفت: پس از عملیات ایمنسازی، صحنه تحویل عوامل انتظامی شد.