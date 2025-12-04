میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گازگرفتگی در یک مهمان‌پذیر مشهد جان دو مسافر را گرفت

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: ۲ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن در مهمان پذیری در هسته مرکزی این شهر جان خود را از دست دادند.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۷۸
| |
503 بازدید
گازگرفتگی در یک مهمان‌پذیر مشهد جان دو مسافر را گرفت

به گزارش تابناک، آتشپاد دوم حسن نجمی، سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد اظهار داشت: صبح امروز حادثه گازگرفتگی در یک مهمانپذیر در خیابان امام رضا (ع) به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و آتش‌نشانان به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: نشت گاز مونواکسید کربن در یکی از اتاق‌ها منجر به مسمومیت و مرگ یک زن و یک مرد شد.

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد عنوان کرد: منبع نشت گاز در دست بررسی است، پس از بررسی مسیر دودکش و بخاری علت دقیق مشخص و اعلام می‌شود.

نجمی با بیان اینکه نشت گاز فقط مربوط به یک اتاق این مهمانپذیر بود، تاکید کرد: نصب و نگهداری مناسب دستگاه‌های اعلام‌کننده نشت گاز (دتکتور CO) و اطمینان از تهویه مناسب در فضاهای بسته ضروری است.

وی گفت: پس از عملیات ایمن‌سازی، صحنه تحویل عوامل انتظامی شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مشهد مهمان پذیر گازگرفتگی مسمومیت گازی گاز منوکسید کربن نشت گاز
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آلودگی هوای مشهد از نمای قله زو
گازگرفتگی هفت نفر در مشهد و سرخس
نشت گاز در مشهد ۲۵ مسافر را راهی بیمارستان کرد
۱۸ نفر دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شدند
مرگ مشکوک به گاز گرفتگی مادر و دو فرزندش در مشهد
مسمومیت ۵۰ نفر در یک هتل آپارتمان مشهد
مسمومیت ۹ نفر با گاز منوکسید کربن در اصفهان
مسمومیت گاری ۸ نفر از اعضای یک ساختمان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۴ نظر)
خشم شیخ حسین انصاریان از لفاظی یک روحانی: آ شیخ مغز‌مفلوک!  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005dd4
tabnak.ir/005dd4