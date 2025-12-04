میلی صفحه خبر لوگو بالا
قتل پدر توسط پسر ۲۸ ساله در همدان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز همدان از کشف قتل یک شهروند بر اثر اختلافات خانوادگی و دستگیری قاتل ۲۸ ساله در این شهر خبر داد.
قتل پدر توسط پسر ۲۸ ساله در همدان

به گزارش تابناک، عباس نجفی دادستان همدان در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: صبح امروز جوان ۲۸ ساله‌ای در شهرستان همدان در جریان اختلافات خانوادگی، پدر خود را با سلاح سرد مورد حمله قرار داد.

وی افزود: مصدوم بلافاصله به بیمارستان منتقل شد، اما متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده، در بیمارستان جان خود را از دست داد.

دادستان همدان با اشاره به اقدام سریع مأموران انتظامی گفت: قاتل در زمان کوتاهی پس از حادثه توسط پلیس شهرستان همدان دستگیر شد.

نجفی در پایان تأکید کرد: تحقیقات تخصصی برای روشن‌شدن دقیق علل و انگیزه قتل با شدت ادامه دارد.

برچسب ها
همدان قتل قتل پدر پسر جوان قاتل
