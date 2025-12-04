میلی صفحه خبر لوگو بالا
زمان آغاز مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی

وزیر تعاون اعلام کرد: مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی با شارژ اعتبار حساب سرپرستان خانوارهای تحت پوشش سازمان‌های حمایتی و دهک‌های درآمدی اول، دوم و سوم از شنبه آینده آغاز می‌شود.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، احمد میدری افزود: افراد شامل طرح می‌توانند از شنبه ۱۵ آذر به بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه متصل به طرح مراجعه کرده و ۱۱ قلم کالای اساسی خریداری کنند.

وی افزود: در این مرحله، برای هر یک از مشمولان در دهک‌های اول تا سوم درآمدی مبلغ ۶۲۰ هزار تومان اعتبار شارژ خواهد شد.

این یازده قلم کالا شامل شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر است.

ویژگی‌های طرح کالابرگ الکترونیکی:

- مشمولان می‌توانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیین‌شده را خریداری کنند.

- هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت را خریدار پرداخت می‌کند.

- امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.

- اعتبار طرح تا پایان اسفند ۱۴۰۴ قابل استفاده است.

- خریداران می‌توانند محصولات تولیدکنندگان مختلف را از گروه‌های کالایی تعیین‌شده انتخاب کنند.

طرح در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه (شامل فروشگاه‌های عمده و خرد) و ۱۱ فروشگاه زنجیره‌ای (افق کوروش، اتکا، جانبو، دیلی‌مارکت، رفاه، گندم، مینومارت، هایپر فامیلی، هفت، شیرین عسل و وال‌مارکت) اجرا می‌شود.

راه‌های استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاه‌ها:

- دانلود و نصب اپلیکیشن «شما» از بازار یا مایکت (نسخه وب نیز موجود است)

- کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*

- مانده اعتبار کالابرگ هر ماه از طریق پیامک سرشماره V.Refah برای سرپرستان خانوار ارسال می‌شود (این پیامک فاقد لینک است).

مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سؤالات مشمولان طرح آماده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هموطنان خواست همچنان مراقب پیام‌ها و لینک‌های جعلی کلاهبرداران باشند و صرفاً به پیامک‌های رسمی از سرشماره V.Refah اعتماد کنند.

نحوه زمان‌بندی مراجعه سایر دهک‌های مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی متعاقباً اعلام می‌شود.

