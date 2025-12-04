میلی صفحه خبر لوگو بالا
۶ کاراته کای ایران در جمع برترین‌های رنکینگ جهانی

پس از برگزاری مسابقات قهرمانی جهان در مصر، فدراسیون جهانی کاراته جدیدترین رنکینگ کاراته کاها را اعلام کرد که بر اساس آن ۶ ایرانی با رتبه تک رقمی در جمع برترین ها قرار گرفتند.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۷۱
| |
186 بازدید
۶ کاراته کای ایران در جمع برترین‌های رنکینگ جهانی

به گزارش تابناک، پس از برگزاری بیست و هفتمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان در قاهره مصر که طی روزهای ۶ تا آذرماه برگزار شد و تیم ملی ایران موفق شد توسط آتوسا گلشادنژاد به مدال طلا، صالح اباذری به مدال نقره و سارا بهمنیار به مدال برنز دست یابد. فدراسیون جهانی کاراته فهرست ۱۰ کاراته کا برتر را اعلام کرد که براساس آن،

آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم با کسب مدال طلا با امتیاز ۴۹۹۵ در صدر رنکینگ جهان قرار گرفت.

سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم با مدال برنزی که در رقابت‌های جهانی بدست آورد موفق به صعود به رنکینگ دوم جهان شد.

صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم پس از آنکه موفق شد به مدال نقره این دوره از رقابتها دست یابد در جایگاه سوم رنکینگ جهان قرار گرفت.

۳ کاراته کای ایران نیز که موفق شدند از مرحله گروهی به مرحله یک چهارم نهایی یا یک هشتم نهایی راه یابند نیز در این فهرست جای دارند؛ فاطمه سعادتی در وزن ۵۵- کیلوگرم به مکان چهارم رنکینگ صعود کرد، علی مسکینی در وزن ۶۰- کیلوگرم در مکان پنجم جهان ایستاد و فاطمه صادقی در کاتای انفرادی در رتبه ششم جدول رنکینگ جای گرفت.

