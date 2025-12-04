رئیس بعدی موساد اسرائیل کیست؟/ نفوذ همسر «نتانیاهو» در انتخاب «رومن گوفمن»

رئیس آینده موساد ارشدترین افسر زخمی در حملات ۷ اکتبر حماس ۲۰۲۳ به این رژیم محسوب می‌شود که سابقه اطلاعاتی در کار او دیده نمی‌شود.

«رومن گوفمن» در بلاروس متولد شده و در سال ۱۹۹۰ به اسرائیل مهاجرت کرد. پنج سال بعد، به نیروی زرهی پیوست و در گردان ۵۳ از تیپ ۱۸۸ کار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، یک فرمانده میدانی باسابقه که به مشاور نظامی تبدیل شده است؛ رومن گوفمن قرار است در حالی که تصمیمات عملیاتی گذشته و چالش‌های رو به تغییر موساد در منطقه زیر ذره‌بین قرار دارد، بالاترین سمت اطلاعاتی اسرائیل را بر عهده بگیرد.

گوفمن در ژوئیه ۲۰۲۶ مسؤولیت خود را آغاز خواهد کرد. گوفمن در بلاروس متولد شده و در سال ۱۹۹۰ به اسرائیل مهاجرت کرد. پنج سال بعد، به نیروی زرهی پیوست و در گردان ۵۳ از تیپ ۱۸۸ کار کرد. در سال‌های بعد، در پست‌های مختلفی کار کرد — از جمله فرماندهی «بخش اِیتزیون» در زمان موج وسیعی از حملات عمدتاً در منطقه گوش اِیتزیون — و نیز در سمت‌های فرماندهی دیگر.

دفتر «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه اعلام کرد که رومن گوفمن به‌عنوان رئیس بعدی موساد منصوب شده است. طبق اعلام دفتر نخست‌وزیری، گوفمن که در حال حاضر مشاور نظامی بنیامین نتانیاهو است، جانشین دیوید بارنیا خواهد شد.

گوفمن در سمت‌های فرماندهی ارشد کار کرده است، از جمله فرمانده گردان ۷۵، تیپ منطقه‌ای عتصیون، تیپ زرهی هفتم، لشکر بشان و مرکز آموزش زمینی ارتش اسرائیل در تسئیلیم. او همچنین ارشدترین افسر ارتش اسرائیل بود که در طی جنگ غزه زخمی شد.

از ماه مه ۲۰۲۴، گوفمن به‌عنوان مشاور نظامی نتانیاهو کار کرده است؛ نقشی که دفتر نخست‌وزیری گفت او در آن اعتماد کامل و احترام بالا را به دست آورد. به ادعای این دفتر: او در ایجاد سازوکار بشردوستانه! برای توزیع غذا در داخل نوار غزه مشارکت داشت.

در مه ۲۰۲۴، کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش داد که سارا نتانیاهو برای مدت کوتاهی در یک مصاحبه در روند انتصاب گوفمن به‌عنوان دبیر نظامی شرکت کرده است؛ اقدامی که منابع آن را دخالت غیرمعمول توصیف کردند.

در ژانویه ۲۰۲۴، هاآرتص گزارش داد که زمانی که گوفمن فرماندهی لشکر ۲۱۰ را بر عهده داشت، مشارکت یک نوجوان را در یک عملیات اثرگذاری تأیید کرد که منجر به بازداشت طولانی‌مدت آن نوجوان شد. این کیفرخواست بعداً پس از مشخص شدن این‌که نوجوان به دستور ارتش عمل کرده بوده، لغو شد.

درخواست برای تحقیق درباره استفاده از یک فرد خردسال

در مارس ۲۰۲۵، ارتش اسرائیل از دادستانی نظامی خواست تا تحقیق جنایی درباره رفتار گوفمن را آغاز کند. ادعا شده است که او نوجوانی به نام المکیاس را در حالی که هنوز به سن قانونی نرسیده بود، بدون اختیار لازم و به شکلی که جان او را به خطر انداخته، به انجام مأموریت اطلاعاتی گماشته است.

انتصاب گوفمن در حالی صورت می‌گیرد که موساد با تهدید‌های منطقه‌ای و دیپلماسی گروگان‌ها رو‌به‌رو است. دفتر نخست‌وزیری در اعلام روز پنجشنبه خود زمان‌بندی مشخصی برای انتقال مسئولیت‌ها ارائه نکرد.

انتقادات به تصمیم نتانیاهو

در پی این تصمیم نتانیاهو، موجی از انتقاد‌ها و نگرانی‌ها در سطوح مختلف امنیتی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی شکل گرفته است.

تصمیم نتانیاهو برای انتصاب گوفمن به عنوان رئیس جدید موساد هم اکنون برای بررسی به کمیته مشورتی مناصب عالی ارجاع شده است.

برخی منابع در موساد به رسانه‌های عبری گفته‌اند که گوفمن فاقد تجربه تخصصی لازم است و انتخاب او ریسکی بالا به همراه دارد.

برخی گزارش‌ها نیز از احتمال موجی از استعفا‌ها در میان مدیران و مسؤولان ارشد موساد پس از این انتصاب خبر داده‌اند.

گوفمن بیشتر در زمینه نظامی و مدیریتی فعالیت داشته است. او پیشتر مسؤولیت‌هایی همچون مدیریت مرکز آموزش ارتش و ریاست هیئت اعمال دولت در مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان را برعهده داشته است.

این دومین بار است که فردی خارج از ساختار داخلی موساد برای ریاست آن انتخاب می‌شود.

نخستین بار «مئیر داگان» بود که با انتصاب آریل شارون در سال ۲۰۰۲ وارد این مقام شد و اصلاحات گسترده‌ای را برای احیای موساد پس از ناکامی‌های عملیاتی‌اش اجرا کرد.

به گزارش تابناک، گوفمن ارشدترین افسر زخمی‌شده در ۷ اکتبر بود، بعد از آن‌که در حمله رهبری‌شده از سوی حماس به صورت جدی زخمی شد.

صبح آن روز، او از خانه‌اش در اشدود راهی سدروت شد، چون گزارش‌هایی از نفوذ حماس به منطقه منتشر شده بود. در مسیر، گروهی از داوطلبان پلیس را جمع کرد و تصمیم گرفت با مهاجمان حماس مقابله کند. در چهارراه «Sha'ar Hanegev» با نیرو‌های حماس برخورد کرد — دو نفر از آنها را هدف قرار داد — و در تبادل آتش شدید، به‌شدت زخمی شد.

از آن زمان تاکنون تحت فرایند توانبخشی قرار داشت و در ماه مارس به‌عنوان رئیس بخش در «سازمان برنامه‌ریزی» ارتش منصوب شد.