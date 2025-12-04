میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار تجاوز ارتش اسرائیل به جنوب لبنان + عکس

ارتش رژیم صهیونیستی دستور داد ساکنان دو روستا در جنوب لبنان منازل خود را ترک کنند.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۶۸
| |
852 بازدید

هشدار تجاوز ارتش اسرائیل به جنوب لبنان + عکس

به گزارش تابناک به نقل از تلویزیون العربی، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌های هشدار آمیزی، مدعی حملات قریب‌الوقوع خود به خاک لبنان شد.

ارتش اسرائیل به ساکنان دو شهرک جباع و محرونه در جنوب لبنان هشدار داد در صدد حمله به ساختمان هایی در این مناطق است و باید خانه های خود را ترک کنند.

رژیم صهیونیستی مدعی وجود زیرساخت‌های مرتبط با حزب الله در این دو شهرک شده است.

یک سال از توافقی که قرار بود جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان را متوقف کند، می‌گذرد؛ اما واقعیت میدانی چیزی جز ادامه حملات این رژیم نبوده است.

یک سال پس از امضای توافق آتش‌بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی، این توافق که قرار بود پایان‌دهنده جنگ‌های خونین باشد، نتوانسته ثبات و امنیت را به جنوب لبنان بازگرداند. در این مدت،رژیم صهیونیستی همچنان به حملات و هدف قرار دادن نقاط مختلف لبنان ادامه می‌دهد و برخی مناطق راهبردی این کشور را در کنترل خود دارد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل لبنان جنوب لبنان حمله اخطار
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تلاش مصر برای میانجی‌گری میان اسرائیل و حزب‌الله
پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل
نتانیاهو رئیس جدید موساد را تعیین کرد
گینس، اسرائیل را تحریم کرد
نتانیاهو: جنوب سوریه را خلع سلاح می‌کنیم
لرزه بر پیکر ارتش اسرائیل افتاد
سقوط روستاهای جنوب لبنان تکذیب شد
حملات شدید رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان
تصمیم لبنان برای شکایت از رژیم صهیونیستی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۴ نظر)
خشم شیخ حسین انصاریان از لفاظی یک روحانی: آ شیخ مغز‌مفلوک!  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005dcu
tabnak.ir/005dcu