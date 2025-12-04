هشدار تجاوز ارتش اسرائیل به جنوب لبنان + عکس

به گزارش تابناک به نقل از تلویزیون العربی، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌های هشدار آمیزی، مدعی حملات قریب‌الوقوع خود به خاک لبنان شد.

ارتش اسرائیل به ساکنان دو شهرک جباع و محرونه در جنوب لبنان هشدار داد در صدد حمله به ساختمان هایی در این مناطق است و باید خانه های خود را ترک کنند.

رژیم صهیونیستی مدعی وجود زیرساخت‌های مرتبط با حزب الله در این دو شهرک شده است.

یک سال از توافقی که قرار بود جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان را متوقف کند، می‌گذرد؛ اما واقعیت میدانی چیزی جز ادامه حملات این رژیم نبوده است.

یک سال پس از امضای توافق آتش‌بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی، این توافق که قرار بود پایان‌دهنده جنگ‌های خونین باشد، نتوانسته ثبات و امنیت را به جنوب لبنان بازگرداند. در این مدت،رژیم صهیونیستی همچنان به حملات و هدف قرار دادن نقاط مختلف لبنان ادامه می‌دهد و برخی مناطق راهبردی این کشور را در کنترل خود دارد.