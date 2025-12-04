مسابقه «جایزه بزرگ نوبیتکس» در سه مسیر طراحی شده است: نیمهماراتن ۲۱ کیلومتر برای دوندگان حرفهای، ۱۰ کیلومتر برای ورزشکاران عمومی و دوی خانوادگی ۴ کیلومتر برای خانوادهها و شرکتکنندگان تازهکار.
آغاز مسیر از اسکله بزرگ کیش است؛ جایی که شرکتکنندگان در فضایی کاملا استاندارد و حرفهای وارد مسابقه میشوند. با همکاری تهرانکلاب، امکانات پیشرفتهای همچون زمانسنجی الکترونیکی، مسیرهای ارتقایافته، ایستگاههای تغذیه و حضور تیمهای امدادی حرفهای فراهم شده است؛ ویژگیهایی که کیفیت این رویداد را به سطح مسابقات معتبر بینالمللی نزدیک میکند و تجربهای متفاوت و بهیادماندنی برای دوندگان رقم میزند.
در طراحی «جایزه بزرگ نوبیتکس» تلاش شده تجربهای یکپارچه و استاندارد برای شرکتکنندگان فراهم شود و جوایز این رقابت بر اساس گروههای سنی مختلف توزیع خواهد شد. این تنوع، رویداد را به یک رقابت فراگیر و مشارکتمحور تبدیل کرده که با رویکرد نوبیتکس در حوزه مسئولیت اجتماعی همسو است. جایزه بزرگ ۲ میلیارد تومانی این رویداد، نیمهماراتن کیش را به بزرگترین و ارزشمندترین مسابقه دو کشور تبدیل کرده و نشاندهنده سطح جدیدی از سرمایهگذاری بخش خصوصی در ورزش همگانی است.
برای ثبتنام در این مسابقه میتوانید به این آدرس مراجعه کنید.