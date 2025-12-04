میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نیمه‌ماراتن کیش با جایزه بزرگ ٢ میلیاردی نوبیتکس

مسابقه نیمه‌ماراتن کیش امسال در تاریخ ۲۷ دی‌ماه توسط نوبیتکس برگزار می‌شود. رویدادی که با جایزه بزرگ ۲ میلیارد تومانی، ارزشمندترین رقابت دو در کشور محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۶۷
| |
216 بازدید

نیمه‌ماراتن کیش با جایزه بزرگ ٢ میلیاردی نوبیتکس

 مسابقه «جایزه بزرگ نوبیتکس» در سه مسیر طراحی شده است: نیمه‌ماراتن ۲۱ کیلومتر برای دوندگان حرفه‌ای، ۱۰ کیلومتر برای ورزشکاران عمومی و دوی خانوادگی ۴ کیلومتر برای خانواده‌ها و شرکت‌کنندگان تازه‌کار.

آغاز مسیر از اسکله بزرگ کیش است؛ جایی که شرکت‌کنندگان در فضایی کاملا استاندارد و حرفه‌ای وارد مسابقه می‌شوند. با همکاری تهران‌کلاب، امکانات پیشرفته‌ای همچون زمان‌سنجی الکترونیکی، مسیرهای ارتقایافته، ایستگاه‌های تغذیه و حضور تیم‌های امدادی حرفه‌ای فراهم شده است؛ ویژگی‌هایی که کیفیت این رویداد را به سطح مسابقات معتبر بین‌المللی نزدیک می‌کند و تجربه‌ای متفاوت و به‌یادماندنی برای دوندگان رقم می‌زند.

در طراحی «جایزه بزرگ نوبیتکس» تلاش شده تجربه‌ای یکپارچه و استاندارد برای شرکت‌کنندگان فراهم شود و جوایز این رقابت بر اساس گروه‌های سنی مختلف توزیع خواهد شد. این تنوع، رویداد را به یک رقابت فراگیر و مشارکت‌محور تبدیل کرده که با رویکرد نوبیتکس در حوزه مسئولیت اجتماعی همسو است. جایزه بزرگ ۲ میلیارد تومانی این رویداد، نیمه‌ماراتن کیش را به بزرگ‌ترین و ارزشمندترین مسابقه دو کشور تبدیل کرده و نشان‌دهنده سطح جدیدی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش همگانی است.

برای ثبت‌نام در این مسابقه می‌توانید به این آدرس مراجعه کنید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسابقه نیمه ماراتن کیش نوبیتکس
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۳ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۸۹ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۸ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۸۰ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۴ نظر)
خشم شیخ حسین انصاریان از لفاظی یک روحانی: آ شیخ مغز‌مفلوک!  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005dct
tabnak.ir/005dct