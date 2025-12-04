نتانیاهو رئیس جدید موساد را تعیین کرد

به گزارش تابناک، وبگاه عبری واللا گزارش داد که «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، ژنرال «رومن گافمن» مشاور نظامی خود را به عنوان رئیس جدید موساد منصوب کرده است.
در پی این تصمیم نتانیاهو، موجی از انتقادها و نگرانیها در سطوح مختلف امنیتی و رسانهای رژیم صهیونیستی شکل گرفته است.
تصمیم نتانیاهو برای انتصاب گافمن به عنوان رئیس جدید موساد هم اکنون برای بررسی به کمیته مشورتی مناصب عالی ارجاع شده است.
گوفمان در ژوئیه ۲۰۲۶ مسؤولیت خود را آغاز خواهد کرد.
برخی منابع در موساد به رسانههای عبری گفتهاند که گافمن فاقد تجربه تخصصی لازم است و انتخاب او ریسکی بالا به همراه دارد.
برخی گزارشها نیز از احتمال موجی از استعفاها در میان مدیران و مسؤولان ارشد موساد پس از این انتصاب خبر دادهاند.
گافمن بیشتر در زمینه نظامی و مدیریتی فعالیت داشته است. او پیشتر مسؤولیتهایی همچون مدیریت مرکز آموزش ارتش و ریاست هیئت اعمال دولت در مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان را برعهده داشته است.
برخی گزارشها حاکی از آن است که ساره نتانیاهو در روند بررسی و انتخاب رئیس جدید موساد نقش داشته است.
این دومین بار است که فردی خارج از ساختار داخلی موساد برای ریاست آن انتخاب میشود.
نخستین بار «مئیر داگان» بود که با انتصاب آریل شارون در سال ۲۰۰۲ وارد این مقام شد و اصلاحات گستردهای را برای احیای موساد پس از ناکامیهای عملیاتیاش اجرا کرد.