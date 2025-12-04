میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت

نخست وزیر عراق در خصوص تحقیق فوری و پیگرد قانونی خاطیان در خصوص تصمیم اخیر کمیته مسدودسازی اموال گروه‌های تروریستی دستور فوری را صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۴۳۹۶۳
| |
720 بازدید
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ دفتر رسانه‌ای نخست وزیری عراق با صدور بیانیه‌ای از دستور فوری محمد شیاع السودانی، نخست وزیر این کشور در خصوص تحقیق فوری و پیگرد قانونی خاطیان در خصوص تصمیم اخیر کمیته مسدودسازی اموال گروه‌های تروریستی را صادر کرد.

در این بیانیه تاکید شده که موضع سیاسی  و انسانی دولت عراق در خصوص تجاوز به لبنان و فلسطین اصولی و غیرقابل معامله است. هیچ‌کدام از فرصت‌طلبان نمی‌توانند نسبت به مواضع دولت عراق مزایده برگزار کنند.

عراق همواره ثابت کرده‌ است هرگونه اشغال، تجاوز، نسل‌کشی، کوچ اجباری و همه اشکال تعدی و تجاوزی را که جامعه جهانی در برابر آن سکوت کرده است، قاطعانه رد می‌کند.

