به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ دفتر رسانهای نخست وزیری عراق با صدور بیانیهای از دستور فوری محمد شیاع السودانی، نخست وزیر این کشور در خصوص تحقیق فوری و پیگرد قانونی خاطیان در خصوص تصمیم اخیر کمیته مسدودسازی اموال گروههای تروریستی را صادر کرد.
در این بیانیه تاکید شده که موضع سیاسی و انسانی دولت عراق در خصوص تجاوز به لبنان و فلسطین اصولی و غیرقابل معامله است. هیچکدام از فرصتطلبان نمیتوانند نسبت به مواضع دولت عراق مزایده برگزار کنند.
عراق همواره ثابت کرده است هرگونه اشغال، تجاوز، نسلکشی، کوچ اجباری و همه اشکال تعدی و تجاوزی را که جامعه جهانی در برابر آن سکوت کرده است، قاطعانه رد میکند.